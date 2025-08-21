檢方指筆錄未附卷 陳佩琪稱「我這有」：若法律允許臉書轉譯給大家看

針對威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰19日要求檢察官交出陳佩琪的筆錄，檢方回應陳的證詞並未列入證據清單，筆錄並未附卷，柯妻陳佩琪發文稱「筆錄丟了沒關係啦，我這裡有，法律若允許， 我以後就在臉書上轉譯給大家看」。（資料照）

2025/08/21 13:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案遭羈押，針對威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰19日要求檢察官交出陳佩琪的筆錄，檢方回應陳的證詞並未列入證據清單，筆錄並未附卷，柯妻陳佩琪發文質疑，筆錄找不到應該還在「鏡檢」那裏，還是已經歸還北檢了？陳佩琪也稱「筆錄丟了沒關係啦，我這裡有，法律若允許，我以後就在臉書上轉譯給大家看。」

陳佩琪揭筆錄「非媽媽的腳尾錢」

台北地院19日開庭審理京華城等弊案，威京集團主席沈慶京的辯護律師徐履冰指出，起訴書中有引用柯文哲妻子陳佩琪的證詞，案卷中卻沒有這份筆錄，要求檢察官交出筆錄。蒞庭檢察官林俊廷回應，陳的證詞並未列入證據清單，筆錄並未附卷，據其了解是偵查檢察官還在另案偵辦中，請函詢北檢決定是否提供。審判長江俊彥表示若當事人具狀聲請調閱該筆錄，會函詢北檢調取。

陳佩琪今上午在臉書發文指出，「這幾個月只要先生有出庭，我幾乎都會去北院旁聽，週二不敢去了，想想連PO個檢察官和法官相片在社群媒體上，都會被抓去羈押個沒完沒了的，週二去北院怕會被抓去關起來，這樣先生就沒人送食物給他了，看他已經瘦成這樣， 我可以還在外面自由幾天， 至少還可以再多送幾天的菜菜給他」。

陳佩琪稱，「當天是沒想到開庭都幾個月了，從沒人提到我，就一次沒去，反倒變成檢辯攻防的要點…」、「看新聞原來是吵我的筆錄到哪裡去了，找不到應該還在鏡檢那裏，還是已經歸還北檢了？」

陳佩琪也說，「大家幫忙找找看，記得我曾寫過叫他們主筆不要眼睛太勞累了，請他們看清楚我的筆錄，不要看東西看到眼位脫窗，我說是提領媽媽繼承父親在台銀的遺產，不是說我拿媽媽的腳尾錢，我媽媽仍健在世上」。

陳佩琪也指出，「在這裡請公訴檢察官、法官幫忙問問筆錄流落何方，鏡檢曾傳訊邱佩琳女士去訊問，怎麼等到現在還沒傳訊陳佩琪去問，是否筆錄還在他們手上？」她也提到，「記得約一個月前我們這屆69台大醫學系辦了個餐會說是要慶祝同學高昇院長， 主辦的同學跑來問我怎麼當天不出席，當天餐會原只限69屆的醫學系同學參加，但不知為何鏡周刊裴偉都跑去了，我若出席豈不羊入虎口，到時在餐廳內鏡檢昇堂審訊陳佩琪那就尷尬了…」。

陳佩琪也提到，「去旁聽， 才知道法院上有一種叫轉譯和事後逐字稿，去年底我每次被姜長志檢察官叫去問，回家就自己在電腦上先轉譯成逐字稿了，過程連檢察官語音是高八度還是高到16度， 我都有一一駐記，所以筆錄丟了沒關係啦，我這裡有，法律若允許，我以後就在臉書上轉譯給大家看」。

陳佩琪在文末也指出，呂政燁法官調職了，就先別問嚴肅的法院承堂證物為何會外洩媒體了，就先問私人的書信好了，我想問呂法官，先生去年底寫給秘書長的信，為何會跑去鏡周刊上面？」她也稱，「我邏輯很好，我這麼問可沒說是你洩漏的喔，因為過程經手的人甚多，但是是你全權處理、裁定的，總該要負責出來說明吧？麻煩請講清楚再上路！」

