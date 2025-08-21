傳勸進李四川參選新北市長 侯友宜：想為新北打拚的人都鼓勵

傳出新北市長侯友宜私下勸進台北市副市長李四川參選2026新北市長，侯表示，想要為新北市打拚的人他都鼓勵。（記者賴筱桐攝）

2025/08/21 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著民眾黨主席黃國昌表態參選2026新北市長，被視為藍營熱門人選的台北市副市長李四川，近期也釋出「不排斥、願意承擔」的訊息，傳出新北市長侯友宜曾私下勸進李四川參選，強調「能贏最重要」。對此，侯友宜今天回應，「想要為新北市打拚的人，我都一直在鼓勵」。

侯友宜今天出席「好日子愛心大平台感恩會」，媒體詢問是否3度當面表態支持李四川，交棒態度是不是「能贏最重要」這5字訣？

請繼續往下閱讀...

侯友宜回應，想要為新北市打拚的人，他都一直在鼓勵。

國民黨新北市議員林國春表示，他一開始也表態要參加新北市長初選，去年曾在婚禮場合碰到李四川和前國民黨秘書長李乾龍，當時李四川說不排斥參選，但是要經過家人討論。他擔任台北縣議員時與李四川共事，2人都是事務官出身，李四川專業、有經驗，和藍、綠及無黨籍議員相處融洽，如果李參加國民黨初選或參選新北市長，所有議員一定全力力挺。

至於人選是否越快底定越好？林國春認為，選舉3個月就足夠，有能力、經驗、專業、肯為市民打拚才是重點，李四川曾任國民黨秘書長，有高雄市、新北市、台北市副市長的行政經驗，長期住在板橋，對新北市有感情，是公務體制當過事務官的政府官員，相對比民進黨執政的政務官更有骨氣，為人處事更有經驗、倫理。

針對新北市副市長劉和然積極爭取提名，是否擔心與李四川競爭，影響黨內和諧？林國春說，透過黨內初選機制，讓有意願參選的人「盍各言爾志」，把經驗、專業、能力和為人之道告訴新北市民，這是市民之福。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法