為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傳勸進李四川參選新北市長 侯友宜：想為新北打拚的人都鼓勵

    傳出新北市長侯友宜私下勸進台北市副市長李四川參選2026新北市長，侯表示，想要為新北市打拚的人他都鼓勵。（記者賴筱桐攝）

    傳出新北市長侯友宜私下勸進台北市副市長李四川參選2026新北市長，侯表示，想要為新北市打拚的人他都鼓勵。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/21 12:31

    〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著民眾黨主席黃國昌表態參選2026新北市長，被視為藍營熱門人選的台北市副市長李四川，近期也釋出「不排斥、願意承擔」的訊息，傳出新北市長侯友宜曾私下勸進李四川參選，強調「能贏最重要」。對此，侯友宜今天回應，「想要為新北市打拚的人，我都一直在鼓勵」。

    侯友宜今天出席「好日子愛心大平台感恩會」，媒體詢問是否3度當面表態支持李四川，交棒態度是不是「能贏最重要」這5字訣？

    侯友宜回應，想要為新北市打拚的人，他都一直在鼓勵。

    國民黨新北市議員林國春表示，他一開始也表態要參加新北市長初選，去年曾在婚禮場合碰到李四川和前國民黨秘書長李乾龍，當時李四川說不排斥參選，但是要經過家人討論。他擔任台北縣議員時與李四川共事，2人都是事務官出身，李四川專業、有經驗，和藍、綠及無黨籍議員相處融洽，如果李參加國民黨初選或參選新北市長，所有議員一定全力力挺。

    至於人選是否越快底定越好？林國春認為，選舉3個月就足夠，有能力、經驗、專業、肯為市民打拚才是重點，李四川曾任國民黨秘書長，有高雄市、新北市、台北市副市長的行政經驗，長期住在板橋，對新北市有感情，是公務體制當過事務官的政府官員，相對比民進黨執政的政務官更有骨氣，為人處事更有經驗、倫理。

    針對新北市副市長劉和然積極爭取提名，是否擔心與李四川競爭，影響黨內和諧？林國春說，透過黨內初選機制，讓有意願參選的人「盍各言爾志」，把經驗、專業、能力和為人之道告訴新北市民，這是市民之福。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播