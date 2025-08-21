藍委推無期徒刑分級制 陳培瑜：盼實質討論勿搞黑箱

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

2025/08/21 12:37

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委吳宗憲提出刑法「無期徒刑分級」修法草案，下週將於立法院司法及法制委員會審查。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，希望可以進行實質的深入討論，不管是透過公聽會、座談會等，廣納專家學者的意見，也期盼不要再有黑箱，不要逕付二讀，也不要想要直接送院會表決，希望可以讓國會回歸正軌。

吳宗憲今與同黨立委黃建賓、林沛祥、牛煦庭共同舉行記者會，強調「死刑判不了，無期要分級」。吳提出刑法修法草案，將無期徒刑分為三級，最重的第一級必須終身監禁不得假釋，第二、三級分別要服刑40年、25年才能申請假釋。

對此，陳培瑜表示，還是希望可以進行真切、實質的深入討論，不管是透過公聽會、座談會等，廣納專家學者的意見，並非吳曾擔任檢察官說了就算。在過去1年半以來，大家可以看到國民黨、民眾黨確實在很多事情上是這樣，包括近日民眾黨團所提出（引發爭議）的「刑事訴訟法修正草案」。

陳培瑜認為，吳宗憲當然對於法律有其價值觀及核心信念，希望吳把這個核心信念和價值觀更公開、多元的討論，不要再有黑箱。當然吳透過記者會的方法，想要向行政院喊話，想要向專家學者喊話，或者是向所有社會大眾喊話，民進黨團都還是希望這樣的討論，之後還是要回到委員會裡面。

陳培瑜也提醒藍營，不要將草案倉促逕付二讀、不要直接想要送院會表決。她提及，立法院長韓國瑜這一陣子雖然有稍微比較認真，願意主持協商，但很多時候在院長室後面的黨團協商沒有直播、沒有公開透明，韓院長對於藍白的態度，常常覺得似乎一定要聽到他們完全同意，才會繼續往下走，所以不管是法案的實質內容或後續程序，都還是希望可以讓國會回到正軌。

