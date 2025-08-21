罷團改哏圖「好立委投同意」 立法院國民黨團今將提告

立法院國民黨團今天召開「罷團詐騙梗圖滿天飛！民進黨惡性不改！」記者會，左起：黨團副書記長翁曉玲、書記長王鴻薇、立委陳玉珍。（記者羅沛德攝）

2025/08/21 12:46

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團記者會昨天指控罷團，拿國民黨立委反罷免哏圖惡意重製、竄改文字以「好立委、要同意」，誤導選民投下罷免同意票，要求罷團24小時內下假否則提告。國民黨團今再度召開記者會指出，罷團非但沒下架還變本加厲繼續散佈詐騙哏圖，國民黨團今天將到轄區警察局對刊登詐騙哏圖的罷團提告，表達絕不姑息的立場。

立法院國民黨團書記長王鴻薇表示，罷團持續惡意竄改遭惡罷立委的反罷免文宣哏圖，也把民眾黨「罷免不同意 公投要同意」的梗圖，改成「罷免要同意 公投不同意」，罷團這兩天還搭上「南方公園」系列熱度，竄改「好立委 要同意」等詐騙哏圖，已經涉嫌違反「選罷法」相關規定。

王鴻薇強調，本週六就要投票，這些極為惡劣、魚目混珠的詐騙哏圖，國民黨團絕不容忍，今天會前往轄區警察局對罷團提出告訴。

國民黨團副書記長陳玉珍表示，罷團做出錯誤的方式宣傳罷免，已經違反「選罷法」第104條、第107條等相關規定，但很遺憾有些PO文圖的民眾以為，自己不是名人、不具影響力、沒有收受政黨利益，只是轉發、跟帖就不算黑函、沒有刑責；但根據「選罷法」規定，只要是沒有署名、內容不正確的文宣，就是黑函。

國民黨團副書記長翁曉玲指出，罷團利用誤導性極高的圖卡和語句混淆視聽，有意圖使被罷免人罷免通過，試圖散播謠言、傳播不實事實，影響選民判斷，直接影響到被罷免人權益，這些都是涉嫌違反「選罷法」第104條相關規定。罷免是人民重要的直接民權，但不可濫用，且「民法」有禁止權利濫用，濫用會影響民主社會的誠信原則。

