為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新財劃法上路中央多釋4165億 卓榮泰：明年將舉債4000億

    行政院長卓榮泰今天在院會後記者會表示，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加4165億元，比今年多了58％；而明年度總預算收支短差加債務還本，再加上兩項特別預算，舉債剛好達4000億元。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰今天在院會後記者會表示，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加4165億元，比今年多了58％；而明年度總預算收支短差加債務還本，再加上兩項特別預算，舉債剛好達4000億元。（記者劉信德攝）

    2025/08/21 12:29

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今拍板明年中央政府，歲入編列2兆8623億元、歲出共編列3兆350億元。行政院長卓榮泰今天在院會後記者會表示，明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加4165億元，比今年多了58％；而明年度總預算收支短差加債務還本，再加上兩項特別預算，舉債剛好達4000億元。

    卓揆指出，編制明年度中央政府總預算案是艱鉅工程，各部會須在財政結構調整下提出國人需要的政策和預算，他已向賴總統完成報告，並通過行政院會，明年度歲入共編列2兆8623億元，較今年大幅減少3025億元，歲出編列3兆350億元，較今年只增加1100億元。

    卓揆強調，國家經濟正處於高度成長階段，但今年3月修正新的「財政收支劃分法」，明年要分給地方的統籌分配稅款將大幅增加4165億元，比今年多58％，也讓中央財政出現極大缺口。

    卓揆說明，為維持國家動能，行政團隊必須增加對國家的建設，給國民更多照顧，即便中央財政歲入被縮減，但努力要做的事情更多，明年國防經費增加938億元、公共建設增加930億元、科技發展增加266億元、衛福經費增加203億元，長照3.0增加227億元，另關於打詐、河川改善、治水及新成立的運動部，以及AI新十大建設都酌有增加。

    明年度總預算案送入立法院審議後，卓揆說，希望朝野各黨團基於過去審查預算的經驗和共識，審查明年度總預算得過程，行政院會努力促成更和諧、更有效率，也符合憲法、預算法的精神，他認為行政、立法兩院有高度體認和共識，也有利國家未來發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播