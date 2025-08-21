為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    揭川普主張「讓燃煤再次偉大」 吳崢：國民黨要看齊？

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/08/21 13:08

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普近日於社群平台指控，風電、太陽能發電是世紀騙局。對此，民進黨發言人吳崢今（21日）表示，國民黨開始炒作「連川普都說再生能源爛」，但川普也大力主張「讓燃煤再次偉大」，藍營是否要全面看齊？呼籲國際觀要全面，不要只會搞自助餐帶風向。

    民進黨團幹事長吳思瑤今受訪表示，每個國家的天然條件、能源發展策略、社會共識都不盡相同，她尊重不同國家的能源政策；台灣發展再生能源的方向，與歐盟等世界先進國家一致，也扣合國際淨零碳排的共同趨勢，台灣走在正確的方向上。

    吳思瑤提到，川普過去曾說支持燃煤發電，並稱煤是「美麗又乾淨」，但這種說法不會被台灣社會接受，因此不必要跟隨某個國家的能源發展政策，台灣會走在正確的路途上，跟隨國際淨零碳排方向，一起發展再生能源。

    吳崢則透過臉書撰文表示，川普昨晚發文砲轟風電、光電，國民黨開始炒作「連川普都說再生能源爛」，但國民黨的國際觀要全面，不要只會搞自助餐帶風向。

    吳崢說明，川普擁護傳統能源的態度向來鮮明，別的不說，光燃煤發電，川普可是大力主張「讓燃煤再次偉大」，搜尋 「Trump Coal 」、「Trump Beautiful Clean Coal」就可以看到一大票新聞。國民黨主席朱立倫今早還特別肯定川普說法，藍營現在是要全面跟川普能源政策看齊？首先，國民黨籍台中市長盧秀燕支不支持燃煤復興？請回答。

