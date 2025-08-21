柯文哲稱「9成法警是柯粉」 四叉貓酸選總統、牢裡都搞假民調

前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案19日續審。（資料照）

2025/08/21 12:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案19日續審，柯文哲庭上一句：「法警對我很好，我看法警應該有9成是柯粉。」引起外界熱議。對此，網紅四叉貓忍不住酸：「柯文哲選總統那時弄假民調就算了，被抓去關還繼續在牢裡弄假民調」。

19日續審京華城案，柯文哲在中午休庭，法警上前為他上銬時，朝對面3名檢察官怒吼：「我告訴你，民進黨不會一直執政」。審判長江俊彥下午再次勸諭柯，有話就在法庭上講、記入筆錄，庭後發言會造成法警戒護壓力，柯文哲回說「法警對我很好，我看法警應該有9成是柯粉，沒有問題」，不過審判長江俊彥當場冷回：「法警對每個當事人都很客氣。

對此，四叉貓今日在社群平台發文狠酸：「柯文哲選總統那時弄假民調就算了，被抓去關還繼續在牢裡弄假民調。」

柯文哲在總統大選期間，花了1400多萬做民調，其中給求真民調公司990萬，最後該民調做出柯文哲34.54%，其他兩位總統候選人賴清德38.15%、侯友宜27.32%的結果。而實際結果為柯文哲26.46%、賴清德40.05%、侯友宜33.49%，差距巨大，被質疑做假民調。

