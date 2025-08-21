為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲稱「9成法警是柯粉」 四叉貓酸選總統、牢裡都搞假民調

    前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案19日續審。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案19日續審。（資料照）

    2025/08/21 12:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案19日續審，柯文哲庭上一句：「法警對我很好，我看法警應該有9成是柯粉。」引起外界熱議。對此，網紅四叉貓忍不住酸：「柯文哲選總統那時弄假民調就算了，被抓去關還繼續在牢裡弄假民調」。

    19日續審京華城案，柯文哲在中午休庭，法警上前為他上銬時，朝對面3名檢察官怒吼：「我告訴你，民進黨不會一直執政」。審判長江俊彥下午再次勸諭柯，有話就在法庭上講、記入筆錄，庭後發言會造成法警戒護壓力，柯文哲回說「法警對我很好，我看法警應該有9成是柯粉，沒有問題」，不過審判長江俊彥當場冷回：「法警對每個當事人都很客氣。

    對此，四叉貓今日在社群平台發文狠酸：「柯文哲選總統那時弄假民調就算了，被抓去關還繼續在牢裡弄假民調。」

    柯文哲在總統大選期間，花了1400多萬做民調，其中給求真民調公司990萬，最後該民調做出柯文哲34.54%，其他兩位總統候選人賴清德38.15%、侯友宜27.32%的結果。而實際結果為柯文哲26.46%、賴清德40.05%、侯友宜33.49%，差距巨大，被質疑做假民調。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播