823投票！竹縣選委會：沒通知單也可投、先確認有哪些投票權

新竹縣選委會今天一整天由13鄉鎮市公所輪流派員到場清點選票後領回。（記者黃美珠攝）

2025/08/21 12:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕週六就要進行全國性公投，新竹縣立委第2選區同步還有立委罷免案的投開票，但到今天早上仍有幾個鄉鎮市民眾還沒收到投票通知單，特別是竹2選區，更有人懷疑是「藍色」縣政府暗中搞鬼。新竹縣選委會強調他們行政中立，也說明投票前只要確認自己具有投票權、在第幾投開票所，投票日帶著身分證、印章到投票所就能投票，沒有投票通知單不會影響權利。

新竹縣選委會副總幹事黎美玲說，還沒領到投票通知單者，除了身分證不能弄丟，現在最重要的就是先確認自己有沒有投票權。

而要知道自己有沒有、或有哪些投票權利，上中央選舉委員會官網找到「114年全國性公民投票公投專區」，下方「114年全國性公民投票公報專區及114年8月23日第11屆立法委員罷免案投票所地點」的連結點入後，在「投票地點」輸入戶籍地址，就能查到投票所編號和地點，還可知是單純僅有公投案投票權，還是也有罷免案的投票權。

黎美玲說，查詢人週六投票當天依循上述查找結果到指定地點出示身分證、印章就可領票、投票，不一定要申請補發投票通知單。真不安心的人，也可到所屬鄉鎮市公所請民政課代做前述查詢，或請民政課補發投票通知單。

今天新竹縣13鄉鎮市公所選務同仁，在警力的層層戒護下一早就輪流進入縣選委會清點選票、領回，明天早上各投開票所主任管理員、主任監察員會到所屬公所複點以確認無誤，下午場佈投開票所後，迎接823的投開票作業。

新竹縣選委會副總幹事黎美玲說，投票通知單只是便利選務工作人員發票時查找，選舉權人只要確定自己有投票權、投票所位置，有沒有出示投票通知單都佈妨害行駛權利。（記者黃美珠攝）

新竹縣選舉委員會總幹事黎美玲示範，從中選會官網進入查找個人的投票所地點和編號。（記者黃美珠攝）

新竹縣選委會今天由各鄉鎮市公所到場點票和領票，內外有警方層層戒護維安。（記者黃美珠攝）

