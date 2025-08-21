藍白強加軍警消待遇與退撫 卓榮泰：明年總預算未編入將聲請釋憲

行政院長卓榮泰今天親自出席院會後記者會說明2026年總預算案，他特別強調，「警察人員人事條例」與「軍人待遇條例」，行政院並未將這兩項爭議性預算，編入明年度預算中，在送出明年度總預算案時，也針對這兩案提出釋憲。（記者劉信德攝）

2025/08/21 12:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白在立法院修法提高警消退休金的「警察人員人事條例」與國軍志願役每月加給增為3萬元的「軍人待遇條例」，行政院長卓榮泰今天親自出席院會後記者會說明2026年總預算案，他特別強調，「警察人員人事條例」與「軍人待遇條例」，行政院並未將這兩項爭議性預算，編入明年度預算中，在送出明年度總預算案時，也針對這兩案提出釋憲。

卓榮泰表示，政府對軍警消照顧不遺餘力，也持續在提升相關福利與機制，軍人待遇經總統核定調升志願役與戰鬥部隊加給，行政院提出的今年追加預算已編列，明年同樣如此編列。

卓榮泰強調，政府必須考量各個不同公務員身分，驟然大幅增加某一類公務人員的待遇，會喪失公平性跟衡平性。他必須向國人報告，在預算編列當中，未將這兩項爭議性預算編入，不過，在送出總預算時，也會同時針對這兩案提出釋憲，這也是憲法救濟的權利與救濟方式，未來視釋憲的結果，做必要的調整，有必要的時候也會追溯。

