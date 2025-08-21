為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白強加軍警消待遇與退撫 卓榮泰：明年總預算未編入將聲請釋憲

    行政院長卓榮泰今天親自出席院會後記者會說明2026年總預算案，他特別強調，「警察人員人事條例」與「軍人待遇條例」，行政院並未將這兩項爭議性預算，編入明年度預算中，在送出明年度總預算案時，也針對這兩案提出釋憲。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰今天親自出席院會後記者會說明2026年總預算案，他特別強調，「警察人員人事條例」與「軍人待遇條例」，行政院並未將這兩項爭議性預算，編入明年度預算中，在送出明年度總預算案時，也針對這兩案提出釋憲。（記者劉信德攝）

    2025/08/21 12:10

    〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白在立法院修法提高警消退休金的「警察人員人事條例」與國軍志願役每月加給增為3萬元的「軍人待遇條例」，行政院長卓榮泰今天親自出席院會後記者會說明2026年總預算案，他特別強調，「警察人員人事條例」與「軍人待遇條例」，行政院並未將這兩項爭議性預算，編入明年度預算中，在送出明年度總預算案時，也針對這兩案提出釋憲。

    卓榮泰表示，政府對軍警消照顧不遺餘力，也持續在提升相關福利與機制，軍人待遇經總統核定調升志願役與戰鬥部隊加給，行政院提出的今年追加預算已編列，明年同樣如此編列。

    卓榮泰強調，政府必須考量各個不同公務員身分，驟然大幅增加某一類公務人員的待遇，會喪失公平性跟衡平性。他必須向國人報告，在預算編列當中，未將這兩項爭議性預算編入，不過，在送出總預算時，也會同時針對這兩案提出釋憲，這也是憲法救濟的權利與救濟方式，未來視釋憲的結果，做必要的調整，有必要的時候也會追溯。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播