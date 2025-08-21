台灣海纜頻遭中國船破壞 DSET：灰色地帶難防籲國際合作

科技、民主與社會研究中心（DSET）分析台灣海纜遭受中國船利用灰色地帶破壞，建議國際合作強化執法。（DSET提供）

2025/08/21 12:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣海纜頻傳遭中國船破壞，今年6月才首度針對「宏泰58號」中國籍船長破壞海纜案宣判，是海纜第一案，但科技、民主與社會研究中心（DSET）分析，國內法規難阻止灰色地帶，檢方無法證明船長受外國勢力指示，建議國際合作強化執法，目前美國已有海纜防護提案，台歐近期也強化海纜防護，台灣與盟國應加速聚焦訂定相關協議。

DSET海外研究員陳大楨表示，台南地方法院6月針對「宏泰58號」判決，為首宗有關海纜破壞的成功起訴案例，具有指標意義，但法界爭論檢方無法用《電信管理法》72條第2項的國安條款起訴，陳大楨分析，因檢方難以證明該船長受有外國勢力之指示，雖法院最終認定船長具有間接故意，仍反映台灣現有情蒐能力難以判明行為意圖，海纜防護需進一步強化。

陳大楨指出，在灰色地帶的想定下，並考量到預防海纜破壞的實際可行性以及相關國際規範限制，政策決策者下一步應朝「懲罰」、「抵銷」及「回應」，建立涉案船隻與灰色地帶行為國的指揮關係，進而援引習慣國際法下的反制措施，由沿岸國對涉案船舶進行管轄，並執行更嚴格的港口國措施，或與國際海事組織合作，也要追究涉案船舶的權宜船旗國的責任。

陳大楨建議，台灣也應強化與盟國的國際協議，目前美國國會已有針對海纜防護相關提案，台歐在海纜防護上討論也在近期強化，台灣與盟國應加速聚焦相關協議的訂定。

台灣網路資訊中心董事長黃勝雄表示，連接全球的海纜是通訊與金融命脈，卻極其脆弱，且現有國際海洋法對其保護不足。

高雄科技大學副教授、前海洋委員會副主委洪文玲則表示，陳大楨主張海纜面臨主要威脅非傳統軍事攻擊，而是「灰色地帶」行動所帶來的法律與政治挑戰，這正是對手利用政策治理及法律缺口，而透過多邊協調的船旗國機制，可提供務實且不升高局勢的方式，來壓縮惡意行動者的操作空間。

