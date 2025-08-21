為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新北民進黨團提案普發現金4.6萬 黃國昌：一個比一個還像小丑

    民眾黨主席黃國昌今（21）日上午受訪指出，民進黨現在一堆年輕從政的人「怎麼一個行徑比一個還更像小丑？」（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌今（21）日上午受訪指出，民進黨現在一堆年輕從政的人「怎麼一個行徑比一個還更像小丑？」（記者王藝菘攝）

    2025/08/21 12:00

    〔記者孫唯容／台北報導〕新北市議會民進黨團昨日在議會臨時會提案，要求新北市政府普發每個市民4萬6000元，民進黨新北市議員卓冠廷表示，該提案藍營議員沒提出異議，這是跨黨派共識，侯市府團隊應正視民意。民眾黨主席黃國昌今（21）日上午受訪指出，劃錯重點，民進黨現在一堆年輕從政的人「怎麼一個行徑比一個還更像小丑？」

    黃國昌表示，卓冠廷應該關心的是，第一，新北市被卓榮泰內閣違法剋扣的一般補助款，什麼時候要還給新北市民？第二個，財劃法過去對於新北市嚴重不公平，在六都裡面人均是排名最後一名。結果在野黨修了財劃法，民進黨的議員有什麼努力嗎？有什麼貢獻嗎？卓冠廷做一些小丑般的行徑，不如好好專心回歸到新北市政。

    黃國昌也說，請卓內閣趕快把違法剋扣新北市的地方補助款還給新北市，且依照財劃法，新北市所應該公平分配到的統籌分配款，請卓榮泰內閣在這個年度、編下年度的預算的時候，好好依法編列，不要隨著自己的心情「錢想要怎麼花就怎麼花」侵害新北市民的權益。

