核三老舊、位斷層帶！ 環團籲：別把代價強加在屏東人身上

全國廢核行動平台今（21）日在立法院群賢樓外，舉行「守護台灣永續未來、核三公投不同意」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/21 11:40

〔記者林哲遠／台北報導〕核三重啟公投將於本週六登場，全國廢核行動平台今協同數個環團、民團在立院外召開「守護台灣永續未來、核三公投不同意」記者會公布公投反方理由書，並重申核三廠老舊高齡、安全紀錄不良，更位於斷層帶上，呼籲民眾切勿將老舊核電的代價，強加在屏東人身上，一同在當天投下不同意票。

全國廢核行動平台公布公投反方理由書，其論點包含一、台灣正在能源轉型進行式，減少燃煤發電、空氣污染與溫室氣體上已有具體成效與進展；二、強化再生能源開發機制與檢討修正，促成綠能產業健全發展，並推動電價合理化，而非走回核電老路。

三、高風險核電面臨戰爭與災難特別脆弱，提升電網韌性、健全發展儲能與電力輔助服務、地方微電網等，才真正有助能源安全；四、核三地質風險不容忽視，耐震不足，為避免核災重演，應放棄把核三當成能源選項。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，該公投不僅是2018年以來第三次與核能政策相關的公民投票，也是第一個並非經由公民連署成案，而是直接由立法院提出的公投案。他們堅決反對這項試圖重啟早已停機、即將進入除役程序的核三廠的公投案，這次公投倉促成案、文字語意模糊，但投票的迫切性不容忽視，呼籲所有關心台灣的朋友，一定要出門投下不同意票，這不會增加支持核能方的票數，反而能清楚表達反核的聲音。

地球公民基金會副執行長黃靖庭提及，不要把使用老舊核電的代價，強加在屏東人身上，這是一個不符合倫理的公投案，拿屏東居民的身家性命去冒險，大家不該替提出這場公投的民眾黨背書，他們身為多數的在野黨，不但沒有扮演好監督與改革的角色，反而以多數暴力強行闖關，用毀憲亂政、短視近利的立法方式，推動核三重啟公投。

黃靖庭批評，這讓人民在爭點未決、資訊混亂、假消息橫流、缺乏充分討論與審議的狀態下被迫用公投做出選擇，不只是國會失序，更使台灣的民主在公共議題的討論方式、時程與資訊品質上大幅退步。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅續指，核三廠至少發生過7次起火、35次輻射污染、45次其他異常狀況，安全紀錄不良；多位前廠長卻連署宣稱「具備良好安全紀錄」，文過飾非的態度，讓人更難相信安全。

蔡雅瀅細數，核三廠已因設備老化產生許多問題，重啟超齡電廠，風險更高；長期焚燒低階核廢且核廢管理多次輻射污染，健康風險高；高階核廢長期存放在活動斷層通過的廠區，事故風險高。台灣應檢討產業政策、推動深度節能，而非被迫選擇斷層帶上且狀況不斷的老舊核三廠。

