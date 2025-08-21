卓冠廷稱新北議會「無異議通過」普發現金4.6萬 藍營駁：未經議決

新北市議會民進黨團提案普發現金4萬6千元，交由市府研議。（新北市議會民進黨團提供）

2025/08/21 11:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會民進黨團昨天（20日）提案普發現金4萬6000元，送交市府研議；民進黨議員卓冠廷指「藍軍過半的新北市議會，沒有任何一個議員正式提出異議」。市議會國民黨團書記長王威元今解釋，這只是一般性提案，由議會轉給市府研議，沒有經過議會議決的程序。

卓冠廷表示，新北議會跨黨派無異議通過民進黨團的普發現金4.6萬，國民黨事後居然有人跳起來？他也PO出影片，指民進黨提案時，台下喊「附議」，後來國民黨市議員林國春舉手發言，議長蔣根煌聽完後裁示，「這兩個案送市府研究辦理」，全場靜默，席次過半的國民黨沒人反對，蔣根煌再度詢問，「議程有沒有問題」，大家都說沒有。

卓冠廷反問，國民黨有人說這是「最瞎提案」，請問，國民黨愣在現場等著提案通過，誰才最瞎？不要轉移話題，「侯市長，什麼時候要發錢？」

王威元表示，一般議員提案都是由議會轉市府研議，民進黨的普發現金案就是一般性提案，如果是重要議案，就會進入議程，經過議決的程序，昨天沒有經過議會議決的程序，而是把民進黨提案經由議會轉到市府研議，議會沒有做出任何決議。

至於卓冠廷質疑「沒有議員提出異議」，王威元說，議事程序有會議記錄，這是混淆視聽，他最討厭每次都用小動作製造政治混亂，非常不可取。

林國春表示，議員如果表決通過，才是議會的議決，所有議會只要有6個人連署填寫提案單、臨時提案，就可以送給市府研究辦理。

