「盧秀燕粉底液」爆紅 她車掃拿出「這瓶」狂噴眾人驚呆

台中市長盧秀燕（左）突拿出「一瓶」狂噴藍委顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

2025/08/21 12:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕在楊柳颱風來襲前，勘災時完整妝容被男性立委在政論節目上調侃引發「粉底液之亂」，盧秀燕今天請假1天，幫藍委顏寬恒車掃反罷，上車時突拿出「一瓶」狂噴顏寬恒、台中市議員林昊佑等人，也替自己噴滿臉，顏寬恒說，「那是防曬（噴霧）啦」，也有人說「涼涼的很舒服」，盧秀燕未說明噴霧是什麼。

盧秀燕勘災時保持完整妝容引發「粉底液之亂」，也吸引女性爭相對粉底液下單，有網拍賣家在Threads發文表示，15天內賣出了100罐，甚至有不少通路已沒貨，而雅詩蘭黛官方對外說，百貨專櫃和官網目前貨量充足，16色選色協助消費者輕鬆選到命定底妝。

盧秀燕登車前先戴帽、在手上噴霧做好防曬，隨即展現媽媽本色，先幫顏寬恒及林昊佑噴滿臉，車上一陣冰涼噴霧滿溢，然後再幫自己臉部噴上涼霧，而大肚區里長上車後，盧秀燕再幫全車噴霧，多人臉部一陣清涼，顏寬恒向在場媒體記者說「那是防曬啦。」

由於盧秀燕勘災底妝服貼不掉妝，引發「粉底液之亂」後被網友譽為「帶貨女王」，女網友頻說，盧媽在外面跑一整天都不脱妝一定很好用、擦了兩年都擦不完，盧秀燕皮膚很好，可以分享化平常吃什麼保養品，「我也跟風了，跟著盧媽媽走」。

台中市議員林昊佑也被噴滿臉。（記者黃旭磊攝）

大肚區里長上車後全被噴霧。（記者黃旭磊攝）

