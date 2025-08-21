為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「盧秀燕粉底液」爆紅 她車掃拿出「這瓶」狂噴眾人驚呆

    台中市長盧秀燕（左）突拿出「一瓶」狂噴藍委顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（左）突拿出「一瓶」狂噴藍委顏寬恒。（記者黃旭磊攝）

    2025/08/21 12:31

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕在楊柳颱風來襲前，勘災時完整妝容被男性立委在政論節目上調侃引發「粉底液之亂」，盧秀燕今天請假1天，幫藍委顏寬恒車掃反罷，上車時突拿出「一瓶」狂噴顏寬恒、台中市議員林昊佑等人，也替自己噴滿臉，顏寬恒說，「那是防曬（噴霧）啦」，也有人說「涼涼的很舒服」，盧秀燕未說明噴霧是什麼。

    盧秀燕勘災時保持完整妝容引發「粉底液之亂」，也吸引女性爭相對粉底液下單，有網拍賣家在Threads發文表示，15天內賣出了100罐，甚至有不少通路已沒貨，而雅詩蘭黛官方對外說，百貨專櫃和官網目前貨量充足，16色選色協助消費者輕鬆選到命定底妝。

    盧秀燕登車前先戴帽、在手上噴霧做好防曬，隨即展現媽媽本色，先幫顏寬恒及林昊佑噴滿臉，車上一陣冰涼噴霧滿溢，然後再幫自己臉部噴上涼霧，而大肚區里長上車後，盧秀燕再幫全車噴霧，多人臉部一陣清涼，顏寬恒向在場媒體記者說「那是防曬啦。」

    由於盧秀燕勘災底妝服貼不掉妝，引發「粉底液之亂」後被網友譽為「帶貨女王」，女網友頻說，盧媽在外面跑一整天都不脱妝一定很好用、擦了兩年都擦不完，盧秀燕皮膚很好，可以分享化平常吃什麼保養品，「我也跟風了，跟著盧媽媽走」。

    台中市議員林昊佑也被噴滿臉。（記者黃旭磊攝）

    台中市議員林昊佑也被噴滿臉。（記者黃旭磊攝）

    大肚區里長上車後全被噴霧。（記者黃旭磊攝）

    大肚區里長上車後全被噴霧。（記者黃旭磊攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播