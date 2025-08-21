為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核電重啟「2必須3原則」 黃國昌：賴清德什麼時候要稱帝稱皇？

    台灣民眾黨主席黃國昌萬華車掃宣傳核三延役投同意票。（記者王藝菘攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌萬華車掃宣傳核三延役投同意票。（記者王藝菘攝）

    2025/08/21 11:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕核三延役公投23日投票，經濟部長郭智輝昨天表示賴清德總統指示核電議題要符合「2個必須」、「3個原則」，民眾黨主席黃國昌今（21）日怒批，台灣現在是法治國家，還是帝制國家？「賴清德什麼時候要稱帝？什麼時候要稱皇？」賴清德所講的「2原則、3前提」，請問規定在什麼地方？

    郭智輝昨出席立法院經濟委員會針對「協助中小企業災後復原辦理情況」報告並備質詢時，他表示，重啟核電必須符合「2個必須、3個原則」，而安全問題不能交由公投決定。經濟部作為執行單位會依法行政，若未來政策確定重啟，台電將著手進行核三廠延役相關體檢。

    黃國昌今天前往車隊掃街宣傳公投前指出，針對民進黨錯誤的能源政策，大家一定要全部都出來投票。如果大家不出來投票的話，接下來很可怕，一切就是賴清德說了算，昨天郭智輝的詢答，針對核電重啟，要有2個前提、3個原則，這是哪一部法律規定的？這是賴清德說的？奇怪了，在郭智輝的心中，台灣法律的規定比不上賴清德個人口頭講出來的話？

    黃國昌表示，台灣現在是法治國家、還是帝制國家？賴清德什麼時候稱帝？賴清德什麼時候稱皇？賴清德所講的2原則3前提「請問規定在什麼地方？」

    黃國昌指出，請郭智輝部長好好回去複習核管法和公民投票法的規定，公民投票只要多數的台灣人民認同，在沒有安全疑慮的情況之下重啟核電，經濟部就必須要去做。這是法律上的義務，不是架空法律的要件，逃避自己法律上的義務，然後用賴清德嘴巴所說的2前提、3原則。

    黃國昌直言，再提醒一次，台灣是法治國家，不是帝制國家。賴清德是我們的總統，但賴清德不是台灣的皇帝。憑什麼他嘴巴講出來的話，竟然成為我們到底要不要重啟核電的法律要件？「台灣的民主法治，在民進黨長期執政下，可能當老大當習慣，不斷沉淪、不斷墮落。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播