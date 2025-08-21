核電重啟「2必須3原則」 黃國昌：賴清德什麼時候要稱帝稱皇？

台灣民眾黨主席黃國昌萬華車掃宣傳核三延役投同意票。（記者王藝菘攝）

2025/08/21 11:30

〔記者孫唯容／台北報導〕核三延役公投23日投票，經濟部長郭智輝昨天表示賴清德總統指示核電議題要符合「2個必須」、「3個原則」，民眾黨主席黃國昌今（21）日怒批，台灣現在是法治國家，還是帝制國家？「賴清德什麼時候要稱帝？什麼時候要稱皇？」賴清德所講的「2原則、3前提」，請問規定在什麼地方？

郭智輝昨出席立法院經濟委員會針對「協助中小企業災後復原辦理情況」報告並備質詢時，他表示，重啟核電必須符合「2個必須、3個原則」，而安全問題不能交由公投決定。經濟部作為執行單位會依法行政，若未來政策確定重啟，台電將著手進行核三廠延役相關體檢。

請繼續往下閱讀...

黃國昌今天前往車隊掃街宣傳公投前指出，針對民進黨錯誤的能源政策，大家一定要全部都出來投票。如果大家不出來投票的話，接下來很可怕，一切就是賴清德說了算，昨天郭智輝的詢答，針對核電重啟，要有2個前提、3個原則，這是哪一部法律規定的？這是賴清德說的？奇怪了，在郭智輝的心中，台灣法律的規定比不上賴清德個人口頭講出來的話？

黃國昌表示，台灣現在是法治國家、還是帝制國家？賴清德什麼時候稱帝？賴清德什麼時候稱皇？賴清德所講的2原則3前提「請問規定在什麼地方？」

黃國昌指出，請郭智輝部長好好回去複習核管法和公民投票法的規定，公民投票只要多數的台灣人民認同，在沒有安全疑慮的情況之下重啟核電，經濟部就必須要去做。這是法律上的義務，不是架空法律的要件，逃避自己法律上的義務，然後用賴清德嘴巴所說的2前提、3原則。

黃國昌直言，再提醒一次，台灣是法治國家，不是帝制國家。賴清德是我們的總統，但賴清德不是台灣的皇帝。憑什麼他嘴巴講出來的話，竟然成為我們到底要不要重啟核電的法律要件？「台灣的民主法治，在民進黨長期執政下，可能當老大當習慣，不斷沉淪、不斷墮落。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法