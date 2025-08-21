新北綠營提案普發現金4.6萬 侯友宜：尊重議會、但不接受混淆視聽

針對新北市議會民進黨團提案普發現金4萬6千元，新北市長侯友宜表示，尊重議會決議，但不接受混淆視聽。（記者賴筱桐攝）

2025/08/21 11:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會民進黨團昨天提案通過普發現金4萬6000元，交由市府研議。新北市長侯友宜今天表示，尊重議會討論，但不接受混淆視聽，昨天議會沒有通過此案，而是由議長蔣根煌直接交給市府做研議。市府的累計短絀高達887億元，財政困窘，怎麼還有多餘的錢呢？

侯友宜今天出席「好日子愛心大平台感恩會」，媒體詢問有關普發現金議題，市府的立場與態度。

侯友宜說，市府現在面對財政確實有很困難的挑戰，新北市人均預算是六都最少，中央刪除地方政府一般性補助款，至於計畫型補助款又要減少，再加上財政收支劃分法通過後，統籌分配稅款沒有下來，新北市累計短絀達887億元，「怎麼還有多餘的錢呢？」

侯友宜表示，面對財政困窘，他會跟所有議員一起共同面對，大家同心齊力，推動新北市的建設發展。

另外，有民進黨議員質疑，侯友宜口口聲聲要求中央普發現金，但是到了自己執政卻閃躲推託，擺明是說一套、做一套。

侯友宜重申，這次在議會並沒有通過決議，只是交代給市府做研議，新北市財政累計短絀887億元，中央財劃法的統籌分配稅款未定，一般性補助款又遭刪除，面臨的財政挑戰很大。

