為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新北綠營提案普發現金4.6萬 侯友宜：尊重議會、但不接受混淆視聽

    針對新北市議會民進黨團提案普發現金4萬6千元，新北市長侯友宜表示，尊重議會決議，但不接受混淆視聽。（記者賴筱桐攝）

    針對新北市議會民進黨團提案普發現金4萬6千元，新北市長侯友宜表示，尊重議會決議，但不接受混淆視聽。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/21 11:38

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會民進黨團昨天提案通過普發現金4萬6000元，交由市府研議。新北市長侯友宜今天表示，尊重議會討論，但不接受混淆視聽，昨天議會沒有通過此案，而是由議長蔣根煌直接交給市府做研議。市府的累計短絀高達887億元，財政困窘，怎麼還有多餘的錢呢？

    侯友宜今天出席「好日子愛心大平台感恩會」，媒體詢問有關普發現金議題，市府的立場與態度。

    侯友宜說，市府現在面對財政確實有很困難的挑戰，新北市人均預算是六都最少，中央刪除地方政府一般性補助款，至於計畫型補助款又要減少，再加上財政收支劃分法通過後，統籌分配稅款沒有下來，新北市累計短絀達887億元，「怎麼還有多餘的錢呢？」

    侯友宜表示，面對財政困窘，他會跟所有議員一起共同面對，大家同心齊力，推動新北市的建設發展。

    另外，有民進黨議員質疑，侯友宜口口聲聲要求中央普發現金，但是到了自己執政卻閃躲推託，擺明是說一套、做一套。

    侯友宜重申，這次在議會並沒有通過決議，只是交代給市府做研議，新北市財政累計短絀887億元，中央財劃法的統籌分配稅款未定，一般性補助款又遭刪除，面臨的財政挑戰很大。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播