200億強化電網恐被卡？綠委轟：立院預算中心淪藍白打手

〔記者陳政宇／台北報導〕針對行政院「韌性特別條例修正草案」增列200億元強化電力韌性，但立法院預算中心報告質疑不符合「預算法」要件及因應美國關稅，建議不予增訂。對此，民進黨立委今（21日）強調，這筆預算用於強化產業園區與工業區的電力系統，正是為了協助台灣廠商因應美國關稅衝擊；預算中心報告卻不中立、未審先判，已淪為藍白政治打手。

民進黨團幹事長吳思瑤接受本報訪問時直言，繼立法院長、秘書長、議事處後，法制局報告為「國會擴權2.0」帶風向，現在連預算中心報告都不中立，許多意見資訊不完整及充滿偏頗說法，成為藍白的政治打手，帶有政黨色彩且未審先判。

吳進一步說明，這筆增列的200億元將用於強化電力系統，尤其優先針對全台各地的產業園區及工業區。在廠商面臨關稅衝擊時，政府除了透過各類紓困補助、融資等協助外，更應強化產業基礎設施，減輕企業營運負擔、降低風險，而穩定的用電當然是重中之重。

吳思瑤以自身選區的北士科為例，指出新設或發展中的園區在招商時，廠商最關心的就是水電供應；透過這200億元，將能強化園區的電網韌性和輸電系統，幫助產業落地發展，她絕對支持這筆預算。

至於「預算法」相關規範，經濟委員會召委、民進黨立委蔡易餘解釋，若使用台電預算，根據規定，地方政府必須分擔一半的電網健全韌性經費，但問題是地方沒有能力負擔；若編列特別預算，則可全額支付相關費用，才能加速強化電纜地下化或電網韌性。兩者在規定上有所不同，這也是之所以透過特別條例及特別預算，打破既有規定的框架下加速執行。

