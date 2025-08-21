批柯文哲、陳佩琪故意脫序！沈榮欽：因為知道不利證據將顯現

前民眾黨主席柯文哲（前排左二）、妻子陳佩琪（前排右二）。（資料照）

2025/08/21 12:00

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前市長柯文哲涉入京華城弊案持續羈押中，柯妻陳佩琪近日發文情緒激動，除了曾揚言輕生，16日更嗆聲總統賴清德，聲稱若要把柯文哲「關到死」，那她就要背著柯的「骨灰」去堵賴清德夫妻。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，陳佩琪和柯文哲一樣，都是習慣性說謊的慣犯，並分享他親自體會柯氏夫婦的說謊成性的經驗談。

沈榮欽在臉書PO文表示，從柯文哲在法庭暴走開始，他就知道檢方要出示柯文哲貪污圖利的證據了，所以柯文哲被羈押 11 個月從不暴走，柯粉還以其氣定神閒為傲，但是只要了解一路走來的柯文哲，就知道當他真正處於不利地位時，他惺惺作態的氣定神閒立刻消失無蹤，用他自己的話說，這時柯文哲會變成一團狗屎，就算踩到我也要讓你發臭。

沈榮欽指出，柯文哲之所以在法庭上像四人幫江青一樣撒潑，因為他知道對其不利的證據即將顯現，他必須奮力一擊移轉焦點，以便繼續集結小草，並且向外透露出成為狗屎的訊號，陳佩琪果然立刻接到信號，開始了各種噁心的操作，從槍斃到天安門向中共求援，各種情勒從不間斷。有些人以為陳佩琪的精神狀況出現問題，需要就醫，我認為完全不是這麼回事，陳佩琪是在收到柯文哲訊號後，各種配合柯文哲的操作，最明顯的例子是她在法庭上放炮後，法官放她一馬，說再犯將會剝奪其旁觀庭審的權利，陳佩琪下次開庭果然缺席。

沈榮欽續指，陳佩琪和柯文哲一樣，都是習慣性說謊的慣犯。柯文哲違反議會決議舉辦雙城論壇後，議會要求柯文哲遵循議會決議不得報銷，號稱掌管家中財務的陳佩琪立刻秀出存摺，表示出得起這筆錢。結果呢？柯文哲依舊違反議會決議報銷，至今無法追帳，那麼嚴格掌管家中財務的陳佩琪，在老公當市長後，家中莫名出現大筆現金，她必須以ATM上限分成數十次存入現金，難道從沒有懷疑過莫名大筆現金何來？而她的情勒和長子這段期間依舊有大筆金錢到各國遊玩、享受大餐、泡妞形成強烈對比。

沈榮欽舉出，柯氏夫婦的說謊成性他是親身領教過。事件最早起自柯文哲母親何瑞英接受媒體專訪時，提到柯文哲元旦升旗在總統府外「罰站」吹冷風，讓她哽咽不捨。陳佩琪在臉書發文接力表示，防疫期間總統府的元旦升旗典禮，柯文哲獨自在貴賓區罰站、吹了40分鐘。之後， 陳佩琪似乎對此著了魔，連幻象2000 戰機執行任務時墜海，她都到總統府臉書下留言討公道。

沈榮欽補充，然後他到陳佩琪的臉書要她不必如此，總統府不會為了要柯文哲多站七分鐘，刻意去印一張假的邀請卡。引來陳佩琪憤怒回擊，並表示，邀請卡上有集合時間，如果她說錯，她會在臉書公開道歉。因為兩人是夫妻，同住一屋簷下，這事情陳佩琪問柯文哲就可以知道答案，只是當時柯文哲數次在記者面前打哈哈，不願正面回覆，因此看到陳佩琪斬釘截鐵地公然承諾道歉，很多人都相信她說的話。

沈榮欽直言，不料事後北市府公布邀請卡，證實這些日子以來陳佩琪都在胡鬧，沈榮欽於是去留言要她履行承諾公開道歉，很多網友也提醒她勿食言而肥，不料她卻視而不見，幾次之後，見她人格如此，也就不再多說了。

