4年已連加3次、11％ 行政院拍板明年軍公教確定不加薪

備受關注的軍公教是否加薪3％，人總呈報加薪3％及不加薪兩案併陳，行政院拍板不加薪。（資料照）

2025/08/21 10:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕備受關注的軍公教是否加薪3％，行政院人事總處呈報加薪3％及不加薪兩案併陳，行政院會今（21）日拍板，確定不加薪。據了解，軍公教近4年已連續加薪3次，共調薪11％，一旦明年再加薪，在政府舉債4000億元，造成社會觀感不佳。

據了解，總統府19日召開的預算會議並未著墨軍公教加薪案，也尚未放入明年度總預算規劃中。賴清德總統與行政院長卓榮泰昨（20）日做出最後決定，確定不加薪。

請繼續往下閱讀...

據指出，軍公教加薪考量5因素，除經濟成長率與消費者物價指數外，還有平均每人國民所得、民間企業薪資水準，以及政府財政狀況。而主計總處最新預估今年經濟成長率為4.45%、全年消費者物價上漲率（CPI）為1.76%，與去年拍板調薪3%的條件相近。

不過，今年軍公教加薪案還有其他變數，其中之一就是行政院14日已拍板決定普發萬元現金，由於需要舉債，「政府不可能借錢來加薪」，加上「財劃法」修正影響，中央釋出3753億元給地方，也影響政府的財政狀況，而暫時性關稅20％疊加效應，為傳產帶來寒冬，業者恐陸續宣布增加無薪假或直接關廠，若軍公教明年再加薪，社會觀感恐不佳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法