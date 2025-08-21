823罷免投票最後衝刺！罷團與游顥陣營竹山早市短兵相接

南投「去游除垢」罷團志工，21日深入竹山早市拜票，呼籲鄉親投下同意罷免票。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/21 10:56

〔記者張協昇／南投報導〕 823罷免投票進入最後2天衝刺，南投「去游除垢」罷團志工，今（21）日上午深入竹山早市進行大規模掃街拜票行動，期間還與游顥陣營人馬狹路相逢，遭以大聲公嗆聲:「不同意罷免，罷免大失敗!」。罷團呼籲鄉親在8月23日站出來，投下同意罷免票，讓南投重拾清新政治。

「去游除垢」罷團志工，今上午由民進黨台北市黨部主委張茂楠、南投縣議員陳玉鈴、前集集鎮長陳紀衡帶隊，前往游顥大本營竹山早市掃街拜票，在掃街過程中，志工們逐戶拜訪，並與攤商及買菜民眾熱情互動，有民眾表達對游顥長期迴避基層聲音的不滿，強調會用選票罷免掉不適任立委，要罷團加油。

請繼續往下閱讀...

罷團志工表示，拜票過程，當志工以大聲公宣講時，也遭游顥陣營人馬以大聲公嗆聲:「不同意、不同意罷免，罷免大失敗!」。惟罷團志工並未因此退縮，反而以更堅定的口號回應，大聲疾呼要求鄉親投下同意罷免票。

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐表示，距離投票僅剩最後2天，志工將持續投入時間與心力，把「同意罷免」的聲音傳到每一個角落，也籲請大家發揮關鍵力量，1人幫忙拉3票，號召親友一起出來投票，展現人民的意志，力拚罷免成功。

民進黨台北市黨部主委張茂楠，21日到竹山協助罷團宣傳罷游，與攤商互 動。（「去游除垢」罷團提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法