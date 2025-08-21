為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    辱罵陳時奮「無良的惡魔」 趙君朔拘役20日定讞

    陳時奮不滿趙君朔在臉書貼文影射他是「無良的惡魔」提告，趙君朔被判拘役20日定讞。（資料照）

    2025/08/21 11:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮與名嘴趙君朔常於網路上筆戰，陳時奮不滿趙君朔在臉書貼文影射他是「無良的惡魔」，並質疑在中國任教背景，提告公然侮辱與誹謗。台北地院今年2月一審判趙拘役20日、可易科罰金，但針對中國任教的質疑則屬公共議題評論，無罪。陳不服上訴，高院今判決駁回、維持原判，全案定讞。

    陳時奮不滿趙君朔於2022年8月31日，在臉書用英文寫「Before a unscrupulous devil came into being」（無良的惡魔），下面放陳時奮職稱和照片，於2022年10月14日具狀向台北地檢署提出公然侮辱及加重誹謗告訴，另也告趙君朔PO文質疑他在中國任教背景。

    北院今年2月11日宣判，趙君朔因在臉書貼文稱陳時奮為「無良的惡魔 （unscrupulous devil）」，構成公然侮辱罪，判處拘役20 日，可用每天1000 元罰金折抵，至於質疑陳時奮在中國任教背景，則屬公共議題的評論與意見表達，不構成誹謗或侮辱罪。

    北院認定，趙君朔在臉書用英文寫「Before a unscrupulous devil came into being」，明顯是指陳時奮，屬於侮辱性文字，足以損害名譽，成立公然侮辱罪；至於批評陳時奮在中國任教、質疑他匿名評論政治，屬公共利益議題的評論，雖然言詞尖酸，但並沒有捏造事實，屬於言論自由範疇，不構成誹謗或侮辱罪。

    陳時奮則提起上訴，不過今天高院判決上訴駁回，維持原判。

