為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳聖文送「核水」被楊智伃喝光 黃國昌批：又一個小丑出來

    民眾黨主席黃國昌今在萬華車掃。（記者王藝菘攝）

    民眾黨主席黃國昌今在萬華車掃。（記者王藝菘攝）

    2025/08/21 11:04

    〔記者孫唯容／台北報導〕重啟核三公投將在8月23日登場，昨（20）日民進黨前北市黨部副執行長陳聖文帶著「蘭嶼廢料」瓶裝水，到國民黨中央黨部，結果被國民黨發言人楊智伃一口喝掉。陳聖文在臉書發文表示，「你們以為把水喝掉很光榮？」民眾黨主席黃國昌今（21）日上午受訪表示，「民進黨一個小丑一個小丑推出來」，呼籲民進黨不要污辱台灣人民的智商。

    今天上午黃國昌從萬華青年公園出發車掃，宣傳823核三延役公投，針對陳聖文的臉書文，黃國昌表示，過去的民主進步黨在黨外時期的時候，雖然沒有什麼資源，穿草鞋，但是都可以吸引到很有理想性，而且很有能力跟年輕世代來參與政治。

    話鋒一轉，黃國昌開酸，到了2025年的民進黨，長期執政進入第9年，手上握有龐大資源，結果看到民進黨最近的表現，一個小丑又一個小丑出來，讓人看了不勝唏噓。

    黃國昌指出，如同那位選過議員的陳姓先生所說，核廢料的處理不是今天才發生，民進黨執政9年多，請問到底在幹嘛？連核廢料處置相關的法制作業，連開始都還沒開始，到今年才花了2000萬請學者研議有關核廢處置的法制，非核家園推動小組已經4年多沒有開會。

    「台灣使用核電40年，目前國際上日新月異的科技、對核廢料的處置，早就有了妥適的方法。」黃國昌說，民進黨令人困惑的是，手上握有權力，法律上也有責任，該作為不作為，一天到晚用核廢料恐嚇台灣人民，表面上是民進黨非核家園的意識形態，「實際上打開天窗說亮話，就是幫民進黨綠電黑金貪腐集團在護航」。

    黃國昌強調，民主進步黨不要再欺騙人民了，更不要派一些年輕世代，卻展現一個又一個小丑的行徑，來污辱台灣人民的智商，台灣人民沒有那麼好騙，台灣優秀的年輕世代更不會隨著民進黨那些小丑起舞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播