陳聖文送「核水」被楊智伃喝光 黃國昌批：又一個小丑出來

民眾黨主席黃國昌今在萬華車掃。（記者王藝菘攝）

2025/08/21 11:04

〔記者孫唯容／台北報導〕重啟核三公投將在8月23日登場，昨（20）日民進黨前北市黨部副執行長陳聖文帶著「蘭嶼廢料」瓶裝水，到國民黨中央黨部，結果被國民黨發言人楊智伃一口喝掉。陳聖文在臉書發文表示，「你們以為把水喝掉很光榮？」民眾黨主席黃國昌今（21）日上午受訪表示，「民進黨一個小丑一個小丑推出來」，呼籲民進黨不要污辱台灣人民的智商。

今天上午黃國昌從萬華青年公園出發車掃，宣傳823核三延役公投，針對陳聖文的臉書文，黃國昌表示，過去的民主進步黨在黨外時期的時候，雖然沒有什麼資源，穿草鞋，但是都可以吸引到很有理想性，而且很有能力跟年輕世代來參與政治。

請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，黃國昌開酸，到了2025年的民進黨，長期執政進入第9年，手上握有龐大資源，結果看到民進黨最近的表現，一個小丑又一個小丑出來，讓人看了不勝唏噓。

黃國昌指出，如同那位選過議員的陳姓先生所說，核廢料的處理不是今天才發生，民進黨執政9年多，請問到底在幹嘛？連核廢料處置相關的法制作業，連開始都還沒開始，到今年才花了2000萬請學者研議有關核廢處置的法制，非核家園推動小組已經4年多沒有開會。

「台灣使用核電40年，目前國際上日新月異的科技、對核廢料的處置，早就有了妥適的方法。」黃國昌說，民進黨令人困惑的是，手上握有權力，法律上也有責任，該作為不作為，一天到晚用核廢料恐嚇台灣人民，表面上是民進黨非核家園的意識形態，「實際上打開天窗說亮話，就是幫民進黨綠電黑金貪腐集團在護航」。

黃國昌強調，民主進步黨不要再欺騙人民了，更不要派一些年輕世代，卻展現一個又一個小丑的行徑，來污辱台灣人民的智商，台灣人民沒有那麼好騙，台灣優秀的年輕世代更不會隨著民進黨那些小丑起舞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法