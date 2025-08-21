盧秀燕請假車掃籲支持核三延役 稱中彰投在「用肺發電」

台中市長盧秀燕呼籲選民「823支持核三延役」，否則電廠就要負擔更多任務。（記者廖耀東攝）

2025/08/21 10:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離大罷免823投票日倒數2天，台中市長盧秀燕今天請假1天，幫藍委顏寬恒、馬文君、江啓臣及楊瓊瓔等4名藍委車掃反罷，盧秀燕呼籲選民「823支持核三延役」，否則電廠就要負擔更多任務，而台中、南投及彰化都在「用煤發電、更要用肺發電」對健康影響很大。

盧秀燕由顏寬恒及台中市議員林昊佑陪同，上午9時起在從大肚區車掃至龍井區，呼籲選民支持核三延役，盧秀燕說，在台中海線寬恒選區，有全台最大火力發電廠（中火，台電台中發電廠），通通是燒煤，市民包括南投、彰化都在用煤發電，國家能源失衡把所有核電廠全部關掉，其他電廠就要幫忙分攤。

盧秀燕說，因此連南部（高雄）興達發電廠都除役了，還拿出來燒，沒通知陳其邁市長，「陳其邁非常尷尬」，而台中連帶要燒更多的煤，呼籲選民823支持核三延役，否則電廠就要負擔更多任務，「更要用肺發電，對健康影響很大」。

台中市長盧秀燕（白衣）幫藍委顏寬恒（左2）車掃，稱台中在「用肺發電」。（記者黃旭磊攝）

