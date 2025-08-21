議員籲823投票罷免林思銘 批豪送「2條吐司+3串衛生紙」救選情

民進黨立委范雲（右二）21日召開「罷免林思銘，年輕世代要光明」記者會，多位新竹縣民代出席，左一新竹縣議員歐陽霆、新竹縣竹北市代曾玉菱、新竹縣竹北市代邵啟月，右一為罷團代表、前新竹縣議員余筱菁。（記者羅沛德攝）

〔記者李文馨／台北報導〕第二波國民黨立委罷免案週六投票，新竹縣議員歐陽霆今天（21日）批評，國民黨新竹縣立委林思銘不僅是「馬路三寶」，還在立法院大幅刪凍交通預算，違法亂紀、目無法紀、公報私仇；他出示照片指出，林思銘最近在選區辦說明會，從分送「3分之1條吐司」變成「2條吐司加3串衛生紙」，可見「相當緊張」。

民進黨立委立委范雲今天上午在立法院召開「罷免林思銘！年輕世代要光明」記者會，與會者除了歐陽霆還有立委陳培瑜、新竹縣竹北市民代表曾玉菱與邵啟月、罷團代表余筱菁。范雲說，3位地方民代都年輕，平均僅有30.6歲。

歐陽霆批評，林思銘身為民意代表應該作為奉公守法的表率，結果不僅是馬路三寶，還在立法院大刪大凍交通預算，「是不是罰單太多了，所以濫砍預算來洩憤？」他呼籲，面對違法亂紀、目無法紀、公報私仇的立委，新竹縣第二選區的選民8月23日要勇敢出門投票同意罷免。

他還出示一張影片截圖畫面指出，林思銘過去在地方辦說明會發吐司都是每人「3分之1條」，最近在竹東的政策說明會有民眾竟拿到「3條面紙加2條吐司」，這個數量可以顯現林思銘在地方相當緊張。

罷團代表、新竹縣前議員余筱菁指出，為解決竹縣公立高中不足的問題，教育部承諾增設公立高中的方案，但林思銘卻跟國民黨團聯手過了一個沒有日出條款的「財劃法」，導致中央、地方經費無法清楚劃分，增班計畫停擺，文興國中及自強國中無法如期改制為完全中學，龍年的孩子即將升高中，家長的焦慮與痛苦林思銘完全看不到、聽不到。

竹北市民代表曾玉菱指出，竹北市是全台最年輕的城市，平均年齡只有38歲，小孩還佔了其中的2成。許多家長也非常期待「監管雲」上路，但是林思銘2023年卻大力地來反對「監管雲」，「請問你是和幼教業者站在一起，還是和我們的小孩和家長站在一起？」

竹北市民代表邵啟月說，林思銘應該帶著竹二選民的聲音到立法院，但是他任意刪凍民生預算，在黨團提了上千個奇怪的案子，「請問林思銘委員，在簽名的時候心中有沒有想到新竹？在簽名的時候，有沒有想到年輕世代呢？如果沒有，就證明了林思銘就是黨意大於民意。」

