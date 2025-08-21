為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    喊砍200億強化電力韌性經費 立院預算中心：與因應美國關稅不符

    行政院會上週通過韌性特別條例修正草案，新增200億元強化電力韌性。（資料照）

    2025/08/21 10:56

    〔記者陳政宇／台北報導〕行政院會上週通過韌性特別條例修正草案，匡列經費調高至5900億元，其中新增200億元強化工業園區的電網韌性。不過，立法院預算中心報告指出，健全電力系統及穩定供電是台電公司的經常性業務，與「預算法」所定特別條例要件、以及因應美國關稅政策影響不符，恐排擠其他重要措施經費，故建議不予增訂強化電力韌性相關條文。

    針對行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正草案」，預算中心近日提出一份報告表示，台電公司說明本草案增列「強化電力系統」，聚焦全台產業園區的輸電強化，但係屬延續性計畫或新興計畫，尚待釐清說明。

    報告認為，將屬台電經常性及例行性業務列於本特別條例，與「預算法」第83條規定，行政院得於年度總預算外提出特別預算的要件為「國防緊急設施或戰爭」、「國家經濟重大變故」、「重大災變」及「不定期或數年一次之重大政事」等4大項，未盡相符。本條列主要為因應近期美國關稅政策對我國經濟、產業及民生之影響等，將「強化電力系統」納入，其急迫性、必要性及合理性，恐有待商榷。

    報告也提到，我國與美國關稅談判持續進行中，後續預計對美投資或國內開放項目等，對於我國經濟、產業及民生等衝擊未定；且我國為美國第6大貿易逆差國，其中九成涉及美方正在進行的「232條款」調查，對國內關鍵產業的影響亟待政府持續盤點。本草案增列「強化電力系統」，恐有排擠其他重要推動措施經費之虞。

    據此，報告建議維持現行條文，將本條所列經費上限調整為5700億元；另考量各產業受美國對等關稅影響程度不一，且未來情勢變化情形不明，預留後續編列特別預算額度200億元，詳加評估資源配置的妥適性，以切合產業需求。

