藍委推無期徒刑分級修法 立院司法委員會下週排審

國民黨立委林沛祥（左起）、黃建賓、吳宗憲、牛煦庭21日召開「無期徒刑應分級，合併執行須修正！」刑法修法記者會。（記者羅沛德攝）

2025/08/21 10:33

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會下週將排審刑法「無期徒刑分級」修法草案，提案並排審的召委、國民黨立委吳宗憲今與同黨立委黃建賓、林沛祥、牛煦庭共同舉行記者會，強調「死刑判不了，無期要分級」。吳將無期徒刑分為三級，最重的第一級必須終身監禁不得假釋，第二、三級分別要服刑40年、25年才能申請假釋。

吳宗憲指出，憲法法庭113年憲判字第8號，死刑雖名義上仍存在，卻幾乎判不了，許多重大刑案最後都只能改判無期徒刑；問題是現行無期徒刑滿25年即可申請假釋，讓人憂心罪大惡極的犯人重返社會。吳主張「無期徒刑應分三級」盼幫助法官得以依犯罪惡性細緻裁量，減少民眾對司法正義、社會安定的疑慮。

請繼續往下閱讀...

另外，吳宗憲也提出合併執行的修正。他指出，依現行刑法，無論犯多少罪，最後合併執行最多只要坐30年牢，「這形同犯越多罪越划算，非常荒謬！」因此他主張將上限延長至40年，才能更充分地評價一個人的全部犯罪，避免違法者鑽漏洞，讓數罪併罰真正落實。

黃建賓提到「馬國女大生命案」，兇嫌梁育誌歷審皆判死，卻在最高法院被撤銷發回，凸顯死刑幾乎無法定讞。「這樣的司法讓人怎麼安心？」因此他支持吳宗憲提出的分級制度，以保障社會安全並重建信任。

林沛祥舉2022年南投「生技公司4死命案」為例，兇手李鴻淵二審判3個死刑，卻在最高法院撤銷發回。他批評：「連奪走4條人命都不能死刑定讞，合理嗎？」這是社會無法接受的荒謬，必須透過分級杜絕漏洞。

牛煦庭說，從劉志明、陳彥翔、梁育誌到李鴻淵，震驚社會的兇嫌都逃過死刑，現行無期徒刑制度過於寬鬆，導致嚴重「罪刑不相當」問題。因此支持分級，讓最殘忍的罪犯永遠不得重返社會，才能恢復民眾對司法的信心。

吳宗憲表示，希望能儘速通過修法，雖然行政院並未提出版本，「但我們還是會做」，委員會討論一定會邀請所有行政機關討論，也希望三黨都有提法案，再進行討論聚焦，政黨若沒共識，最後就是用表決的方式處理。他也強調，一定會和民眾黨溝通，看條文能否截長補短，討論出對國家最有利的法律制度設計。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法