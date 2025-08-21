盧秀燕請假 幫顏寬恒車掃反罷

盧秀燕21日請假，上掃街車力挺顏寬恒。（記者廖耀東攝）

2025/08/21 10:26

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離大罷免823投票日倒數2天，台中市長盧秀燕今天請假1天，幫顏寬恒、江啓臣及楊瓊瓔等藍委車掃反罷，盧秀燕上午在大肚區登車被主持人稱「最強台中隊長」，盧秀燕痛批「美國關稅重創台灣產業，賴總統、還有民進黨全黨都在搞大罷免」，沒關心台灣經濟產業，災後復健也非常緩慢，這場大罷免完全沒正當性。

盧秀燕由顏寬恒及台中市議員林昊佑陪同，在林昊佑位於大肚區榮華街服務處前登車，盧秀燕說，726大罷免全民反罷成功，大罷免大失敗，大家都很高興，很擔心823大家掉以輕心，（國民黨）7位委員非常焦慮，倒數48小時全面衝刺，懇託市民搶救認真建設爭取預算的好委員們。

盧秀燕話鋒一轉，痛批「民進黨要罷免沒有正當理由，這場大罷免完全沒當性」，尤其美國關稅重創台灣產業，即將面臨很大的經濟風暴，南部的災後復健進行緩慢，今天賴總統，還有民進黨全黨都在搞大罷免，沒有關心台灣經濟產業，災後復健也非常緩慢，而726大罷免大失敗，大家很高興，擔心大家掉以輕心，再次呼籲勇敢出來投「不同意」。

台中市長盧秀燕（左起）、藍委顏寬恒及台中市議員林昊佑在大肚區登車反惡罷。（記者黃旭磊攝）

