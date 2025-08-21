國民黨桃市議員舒翠玲遭控貪污助理費近千萬 下午一審宣判

國民黨籍桃園市議員舒翠玲（中）被控違反貪污治罪條例案件，下午一審將宣判。（資料照）

2025/08/21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨籍桃園市議員舒翠玲2020年間被桃園地檢署依貪污治罪條例提起公訴，桃檢指出，舒翠玲涉以生病的哥哥、媽媽、友人為「人頭」，從2011年1月到2020年2月間，詐領助理補助費總計超過980萬元，桃園地方法院一審將於今天下午宣判。

舒翠玲從1998年起連任7屆議員，丈夫張曉帆則擔任她的辦公室主任，桃檢起訴書指出，舒、張從2011年1月起到2020年2月間，分別以舒的罹患思覺失調症哥哥、中風母親、在市場做生意林姓與陳姓友人，作為人頭助理，並製作「聘書」、「桃園縣議會議員自公費助理遴聘異動表」送交市議會，議會因此按月核發助理薪資、每年春節慰勞金等，而詐領助理費980萬元3037元。

舒翠玲當時曾說明她的哥哥等4人都是實際助理，張曉帆則坦言確實幫4人提領薪資，但無佔為己用；桃檢偵結後，分依違反貪污治罪條例與偽造文書案件起訴舒與張、偽造文書案件起訴舒的林姓與陳姓友人；至於舒的哥哥與母親則獲不起訴處分。

