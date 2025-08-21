為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨桃市議員舒翠玲遭控貪污助理費近千萬 下午一審宣判

    國民黨籍桃園市議員舒翠玲（中）被控違反貪污治罪條例案件，下午一審將宣判。（資料照）

    國民黨籍桃園市議員舒翠玲（中）被控違反貪污治罪條例案件，下午一審將宣判。（資料照）

    2025/08/21 10:20

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨籍桃園市議員舒翠玲2020年間被桃園地檢署依貪污治罪條例提起公訴，桃檢指出，舒翠玲涉以生病的哥哥、媽媽、友人為「人頭」，從2011年1月到2020年2月間，詐領助理補助費總計超過980萬元，桃園地方法院一審將於今天下午宣判。

    舒翠玲從1998年起連任7屆議員，丈夫張曉帆則擔任她的辦公室主任，桃檢起訴書指出，舒、張從2011年1月起到2020年2月間，分別以舒的罹患思覺失調症哥哥、中風母親、在市場做生意林姓與陳姓友人，作為人頭助理，並製作「聘書」、「桃園縣議會議員自公費助理遴聘異動表」送交市議會，議會因此按月核發助理薪資、每年春節慰勞金等，而詐領助理費980萬元3037元。

    舒翠玲當時曾說明她的哥哥等4人都是實際助理，張曉帆則坦言確實幫4人提領薪資，但無佔為己用；桃檢偵結後，分依違反貪污治罪條例與偽造文書案件起訴舒與張、偽造文書案件起訴舒的林姓與陳姓友人；至於舒的哥哥與母親則獲不起訴處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播