為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    駁赴中「面試」失敗 館長：被封「愛國英雄」、一直丟錢過來

    「館長」回台稱他在中國受到了當地民眾的熱情幫助，大讚他是「愛國英雄」、「一直丟錢過來」。（資料照）

    「館長」回台稱他在中國受到了當地民眾的熱情幫助，大讚他是「愛國英雄」、「一直丟錢過來」。（資料照）

    2025/08/21 10:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢二度訪問中國，在澳門直播時自曝，想在中國開設抖音、B站（Bilibili）帳號卻開不了，2次到中國已經賠了數百萬，但被鄉民狠酸「面試」失敗；不過「館長」回台駁，稱他在中國受到了當地民眾的熱情幫助，大讚他是「愛國英雄」、「一直丟錢過來」。

    「館長」離開深圳到澳門後開直播，在直播中突然訴苦說，他看到中國的抖音和B站上面滿滿都是他的影片，流量上億卻無法開設專屬於自己的帳號，別人以為他到中國撈很多錢，但他其實根本沒賺到，想在抖音、B站開帳號也沒辦法，去詢問當地政府，收到的回覆說他是「特殊份子」，「館長」直言「說不難過是假的」。

    「館長」此行也被網友狠酸面試失敗，昨（20日）深夜他返台受訪時指出，他在中國受到了當地民眾的熱情幫助，「大陸同胞很好，真的很幫忙，還幫我用二維條碼試著解決註冊問題。」但媒體卻報導他「舔共失敗、賠了四百萬」與事實不符。

    「館長」強調，說他舔共失敗、被中共封殺，不再去中國完全是造謠，那邊民眾稱他是「愛國英雄」、「一直丟錢過來」，他反問：「如果真的被封殺，我怎麼可能在街上行走，不然你叫八炯去中國走走看啊！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播