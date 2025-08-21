駁赴中「面試」失敗 館長：被封「愛國英雄」、一直丟錢過來

「館長」回台稱他在中國受到了當地民眾的熱情幫助，大讚他是「愛國英雄」、「一直丟錢過來」。（資料照）

2025/08/21 10:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢二度訪問中國，在澳門直播時自曝，想在中國開設抖音、B站（Bilibili）帳號卻開不了，2次到中國已經賠了數百萬，但被鄉民狠酸「面試」失敗；不過「館長」回台駁，稱他在中國受到了當地民眾的熱情幫助，大讚他是「愛國英雄」、「一直丟錢過來」。

「館長」離開深圳到澳門後開直播，在直播中突然訴苦說，他看到中國的抖音和B站上面滿滿都是他的影片，流量上億卻無法開設專屬於自己的帳號，別人以為他到中國撈很多錢，但他其實根本沒賺到，想在抖音、B站開帳號也沒辦法，去詢問當地政府，收到的回覆說他是「特殊份子」，「館長」直言「說不難過是假的」。

請繼續往下閱讀...

「館長」此行也被網友狠酸面試失敗，昨（20日）深夜他返台受訪時指出，他在中國受到了當地民眾的熱情幫助，「大陸同胞很好，真的很幫忙，還幫我用二維條碼試著解決註冊問題。」但媒體卻報導他「舔共失敗、賠了四百萬」與事實不符。

「館長」強調，說他舔共失敗、被中共封殺，不再去中國完全是造謠，那邊民眾稱他是「愛國英雄」、「一直丟錢過來」，他反問：「如果真的被封殺，我怎麼可能在街上行走，不然你叫八炯去中國走走看啊！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法