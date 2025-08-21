拍板明年總預算歲入2.8兆、歲出3兆 卓榮泰親說明釋出1訊號

行政院會今日將通過明年度中央政府，歲入編列2兆8623億元，歲出共編列3兆350億元，行政院長卓榮泰將親自出席行政院會後記者會說明。（資料照，行政院提供）

2025/08/21 09:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今日將通過明年度中央政府，歲入編列2兆8623億元，較今年預算數3兆1648億元，約減 9.6％；歲出共編列3兆350億元，較今年預算數2兆9250億元，增加1100億元，約增3.8％，行政院長卓榮泰將親自出席11點的行政院會後記者會說明，不過，由於行程安排，現場並不開放媒體提問。由於若內閣總辭，明年度總預算案須重送，因此卓揆拍板總預算案，也代表卓揆可望續任。

根據明年度中央政府總預算書，公共建設計畫編列 2883 億元、科技發展計畫編列 1665 億元；此外，各項政事支出中以社會福利支出編列8318億元，占27.4％，居首位；教育科學文化支出編列5566億元，占18.3％，居第2位；國防支出編列 5,488 億元，占 18.1％，居第 3 位；經濟發展支出編列4275億元，占14.1％，居第4位。

在歲出機關別情形，國防部主管編列5614億元，占18.5％，居首位；衛福部主管編列3557億元，占11.7％，居第2位；勞動部主管編列2971億元，占9.8％，居第3位；教育部主管編列2659億元，占8.8％，居第4位。

歲入來源別情形：稅課收入編列2兆4807億元，占86.7％；營業盈餘及事業收入編列2580億元，占9％；財產收入編列280億元，占1％；規費、罰賠款及其他收入編列956億元，占3.3％。

行政院主計總處表示，明年度總預算歲入歲出相抵差短1727億元，另債務還本1265億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為2992億元，全數以舉借債務支應。又總預算債務舉借2992億元（占總預算歲出9.9％），連同特別預算1008 億元，合共4000億元。

主計總處指出，預估明年底累計債務未償餘額6兆7503億元，占前3年度名目GDP平均數26.5％，較 114 年度減少 0.5 個百分點，距公共債務法規定之上限40.6％，尚有 14.1個百分點（約3.6兆元）。

