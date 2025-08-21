施景中被塞水果盒竟暗藏紅包 網友聯想時事：要笑著踩飛輪

施景中昨發文透露，有病患家屬硬塞一盒水果給他，後來查看才發現裡面藏了紅包，他為此立刻向對方說明此行為很不恰當，並表明一定會還給對方。該文發出後引發網友熱議，有些人聯想到時事，笑稱「醫生有說『謝謝』嗎」。（圖擷自施景中臉書）

2025/08/21 12:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中時常在臉書分享醫病小故事，他昨日發文透露，有病患家屬硬塞一盒水果給他，後來回家查看才發現裡面居然藏了紅包，他為此立刻向對方說明此行為很不恰當，並表明一定會還給對方。該文發出後引發網友熱議，有些人表示不可思議，也有一些人聯想到時事，笑稱「醫生有說『謝謝』嗎」、「當下是在踩飛輪嗎？」、「現在行情不是應該要300萬起跳？」

施景中在臉書發文分享，表示看門診時遇到孕婦的媽媽帶來一盒水果，他雖當場拒絕，對方仍硬把水果盒塞給他。之後回家要冰在冰箱，打開一看大驚失色，因為裡面居然偷藏了一個紅包。

施景中表示，當下傳簡訊給病人，說明這樣的行為很不恰當，只會帶給我們困擾，並強調下次門診回診一定還給她，同時留下簡訊截圖作證。

施景中也稱，「如果說是要送給醫師『個人』、就可以說謝謝、然後大方收下，我們也不用害怕到像看到毒蛇猛獸了」。

該文PO出後引發網友熱議，紛紛留言表示「這是在害人吧！」、「以前都是這樣做的沒錯」、「我還以為這是『鄉野傳奇』，沒想到竟然有人真的這樣做！」、「西元2025了，居然還有病患在水果禮盒『偷渡』紅包」、「這是黑幫電影中的情節耶！通常不是在水果禮盒裡就是茶葉禮盒最底下⋯」、「這個時代還有家屬如此老派」，施景中也回應「真的，我也覺得不可思議」。

也有一些網友聯想到時事，紛紛留言諷刺「可是有人說『嗯嗯好謝謝、謝謝』」、「醫生要笑著踩飛輪才是」、「現在感謝台大醫院的行情不是應該要300萬起跳嗎？」、「醫師看診當下是在北市府市長室踩飛輪嗎？」、「法學博士立委可能會提修法，把這幾句寫入為阻卻違法的事由」。

台北地方法院審理京華城及政治獻金案，日前傳喚曾協助「博弈教父」陳盈助轉交300萬給柯文哲的邱清章、北市前秘書長陳志銘作證，針對邱清章2022年10月24日赴市長室轉交300萬現金給柯文哲，邱證稱，是因柯文哲前競總主任周芳如表示柯辦公室要裝潢，想找基金會募款，但基金會無法核銷，他想到柯文哲是台大醫師出身，陳盈助對台大醫院有特殊情感，因此他私下找陳幫忙，陳盈助也答應給他300萬轉交給柯。

邱清章也指出，當天他帶300萬上台北，與周芳如約在北市府，他進入市長室時間很短，當時柯文哲騎飛輪好像在健身，他告訴柯文哲說，周芳如有說辦公室要裝潢的事，他就把錢放在茶几，也沒什麼太多對話，柯好像有講「謝謝」。至於柯是否有特別從飛輪下來跟他講話，他說「應該有」，但他沒什麼記憶，待多久也忘了。

但在邱清章作證後，柯文哲的臉書小編也隨即發文稱，該筆款項是「捐給柯文哲本人」去自由運用，檢方硬要扣上侵佔入人於罪。該則PO文隨即被網友灌爆，怒轟內容根本是在自證犯罪！

