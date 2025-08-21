為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌兒子是美國籍？四叉貓：若台灣出事會不會赴美依親

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    2025/08/21 10:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕PTT網路紅人「四叉貓」曾多次爆民眾黨料，使其黨員與支持者恨得牙癢癢。四叉貓今日稍早再度爆料指出，去年他清查黃國昌土地時，發現「黃國昌把土地贈與給一位在國外出生的黃姓男子」，四叉貓推論該男子是黃國昌的小兒子，四叉貓質疑黃國昌是不是美國人的爸爸？他的小孩到底有沒有美國籍？將來台灣出事會不會依親去美國？

    四叉貓在臉書PO出1張截圖，可以看到截圖中有一筆新北市汐止區水源段地號「0162-0000」的土地贈與「黃＊＊」紀錄，四叉貓在貼文中表示，昨天有人把他去年的舊文做成圖卡，因為簡化太多，所以還是重發一篇比較好，去年我清查黃國昌的土地時，發現有一筆土地贈與給「黃＊＊」。

    四叉貓指出，這個「黃＊＊」的身分證字號開頭是「F17」，根據GOOGLE資料，身分證第三碼「7」是在國外出生（2003年7月1日後的出生者適用），綜合以上，我們可以得知：「黃國昌把土地贈與給一位在國外出生的黃姓男子」。四叉貓推論「1.該男子是黃國昌的小兒子（不然非親非故幹嘛贈送他土地？）2.黃國昌在美國讀書過，所以小兒子應該是在美國出生。」

    四叉貓質疑，其實兒子孫子哪個國籍是他們家的事，但小草整天攻擊賴清德是美國人的阿公，那我也想問問黃國昌是不是美國人的爸爸？他的小孩到底有沒有美國籍？將來台灣出事會不會依親去美國？

    四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

