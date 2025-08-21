為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    館長舔共慘賠 陳沂看不下去：你能發展至今也是台灣人給的

    館長19日在直播中透露自己開不了抖音、B站帳號，中國也不讓他開公司，更提到上次上海行加此次行程已經賠了400萬。（圖擷取自館長直播）

    館長19日在直播中透露自己開不了抖音、B站帳號，中國也不讓他開公司，更提到上次上海行加此次行程已經賠了400萬。（圖擷取自館長直播）

    2025/08/21 09:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日飛中國深圳開直播，他在直播中透露，兩次中國行已經讓他賠了400萬，中國不讓他開抖音、B站（Bilibili）帳號，也不讓他開公司，還把他當作特殊份子。網紅陳沂針對館長「舔共失敗」一事也發表看法，表示他不懂為何館長要積極西進，而館長的事業能發展到今天，也是台灣人給的，館長要改成愛中國也可以，但是兩邊討好的下場就是什麼都沒有。

    陳沂提到，館長想開B站和抖音帳號，被官方拒絕，理由是他之前台獨形象鮮明，但每個人都要為自己說過的話、做過的事負責。陳沂認為，中國官方拒絕館長很合理，對他們來說，館長有黑紀錄，不符合人家的遊戲規則，當他在大喊台獨的時候，本來就要知道「從此絕無西進可能」，不能想要兩邊討好什麼都想要。

    陳沂直言：「你說今天一個舔共藝人想回台灣發展，台灣收不收呢？其實也沒這可能，因為他們在中國混得再怎麼差，都比留在台灣飽太多了，不然幹嘛要舔？台灣也只能氣噗噗列名單，說要好好查查這些藝人，但人家根本也不屑回來呀，這就是現實。」

    陳沂指出，館長想西進中國，大概是台灣賺不了錢，看上中國市場，因為「他底下養了太多人，不得不出去覓食」，但館長事業能發展至今，也是台灣人給你的，那些相信你口口聲聲說愛台灣的人。

    陳沂表示，館長要改變立場愛中國也不是不可以，但是兩邊討好的下場就是什麼都沒有，「所以說做人啊，話真的不能說太死，總得為自己留條後路」。

