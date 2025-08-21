黃國昌提廢「勾串共犯」羈押事由 律師揭與民進黨過往提案差異

民眾黨主席黃國昌和立委張啓楷、陳昭姿週二提案修《刑事訴訟法》，擬刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由。圖右為因京華城弊案遭羈押的前民眾黨主席柯文哲。（資料照，本報合成）

2025/08/21 09:38

〔記者劉詠韻／台北報導〕民眾黨主席黃國昌日前提出刑事訴訟法修法草案，主張限縮羈押事由，並指民進黨過去曾提出類似司法人權相關修正，引發外界將兩黨立場作比較。律師包盛顥分析，雙方於羈押須有具體事證、應為最後手段的精神上相近，但基於時空與政治氛圍不同，條文內容仍存在差異，而黃國昌此次修法更嚴格要求具體事證與比例原則，使羈押決定著重個案必要性，難免受到特定時事背景，進而影響外界觀感。

包盛顥指出，民進黨與民眾黨的共同立場包括：羈押必須建立於「具體事證」，落實《刑訴法》第101條第3項規定，法院訊問後應告知被告及辯護人羈押所憑之事實、理由與證據；羈押是對人身自由最嚴厲的限制，應符合比例原則，僅在具保、責付或限制住居等替代手段不足時方可採取。對「勾串共犯或證人之虞」的羈押事由，歷來也有刪除或限縮的討論，以避免偵查階段濫用羈押。

請繼續往下閱讀...

不同之處在於，修法切入點與條文明確度。包盛顥續指，民進黨過去修法重點在保障司法人權、偵查不公開，反對「押人取供」，黃國昌此次則直接提案廢除「勾串共犯或證人」羈押事由，並要求提高特定羈押事由的認定門檻，而非僅憑檢方主觀判斷，至於是否完全刪除或僅提高認定標準，兩者版本仍存在差異。

實務層面上，過度限制辯護人知情將侵害防禦權。包盛顥舉例，《刑訴法》第33條之1賦予辯護人在偵查羈押審查程序中閱卷、抄錄或攝影的權利，實務裁定亦重申，閱卷權涵蓋羈押審查及其救濟程序。若資訊不對等，羈押審查將喪失對抗性，違反程序正義。

此外，資訊封閉也可能損及司法公信。包盛顥解釋，短期或可避免偵查線索外洩，但長期可能導致聲押遭駁回，或因程序瑕疵而撤銷，因此，檢方在考慮限制資訊同時聲押時，須依法嚴格審慎，具體完整說明事實與證據，以確保程序正當。

不過包盛顥亦提醒，刪除「勾串共犯或證人之虞」雖有助於避免濫權羈押，但若完全刪除，實務上恐過於嚴苛，應以提高認定標準較為妥適，修法提高門檻並不代表不能收押，法院仍可依其他事由羈押被告，社會不宜誤解為「全面放寬」。

最後，包盛顥分析，民進黨過去修法著眼於普遍人權保障，而黃國昌此次提案則帶有特定時事背景，雖精神一致，但政治氛圍與出發點不同，可能影響外界觀感。

律師包盛顥分析，民進黨過去修法重點在保障司法人權、偵查不公開，反對「押人取供」，黃國昌此次則直接提案廢除「勾串共犯或證人」羈押事由，並要求提高特定羈押事由的認定門檻，而非僅憑檢方主觀判斷，至於是否完全刪除或僅提高認定標準，兩者版本仍存在差異。（記者劉詠韻翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法