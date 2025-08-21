江怡臻護航新北市府不發現金 網友留言灌爆：之前說的還稅於民呢？

新北市議會民進黨團提案要求新北市府還稅於民，國民黨新北市議員江怡臻發文批評瞎扯，對此網友紛紛留言質疑「之前說的還稅於民呢？」、「道理我都懂，請問何時發錢？」（圖擷自臉書）

2025/08/21 10:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議會民進黨團提案要求新北市府還稅於民，普發現金4萬6000元，新北市議員卓冠廷稱沒有任何一個議員正式提出異議，此案已在議會宣布通過。對此國民黨新北市議員江怡臻發文批評瞎扯、還在降智之亂，但網友紛紛留言質疑「之前說的還稅於民呢？」、「道理我都懂，請問何時發錢？」、「為什麼阻止呢？我不要新北耶誕城啊，我很需要46000，為什麼不還稅於民」。

江怡臻在臉書發文批評，原本以為陳聖文「送水變送頭」，鐵定榮登「今日我最瞎」，沒想到新北市議會民進黨團提出，要市府發給每位市民4.6萬元現金，還喜孜孜聲稱提案通過，硬是空降「今日我更瞎」。

江怡臻表示，民進黨團提這個案子，不是什麼提案通過，只是交市府研議，實務上議員有各種主張，基於尊重民意，都會交市府研議，不是決議。她也諷刺「可能民進黨還在降智之亂，走不出來，想說先騙先贏，就來混淆視聽」。

江怡臻也質疑，4.6萬元這個數字更瞎，民進黨團聲稱新北市政府資產增加了，就該還稅於民，事實是新北市府帳面資產增加，主要是來自市府所有建物的公告地價調漲了，所以民進黨團是要市府把這些建物都賣掉嗎？

江怡臻也酸議員卓冠廷，「好了啦冠廷。原本不能理解你們幹嘛要去瞎扯什麼粉底液，結果聽你談市政…，你還不如談粉底液好了」。

雖然江怡臻狂轟綠營，但在她的發文下方網友紛紛批評「好意思中央發地方不發？」、「本來就要還稅於民。什麼時候要發是重點」、「所以國民黨立法委員在幹嘛？ 逼中央舉債發錢？」、「妳不贊成發錢喔，很勇喔，議員不想當啦？」、「超收就是還稅於民，這都是你們講的欸，還我錢來我家18萬！」、「議員我們需要這筆救命錢，議員不需要可以不要領啊」。

也有網友PO出，江怡臻之前製圖質疑蘇巧慧「為何反對普發一萬元」，並酸「哈囉，議員自己做的圖還有印象嗎」。

