823公投罷免投票在即 竹2選區傳投票通知錯漏或沒收到

新竹縣竹北地區屬於竹2選區的選民，一度傳出有人的投票通知單發送錯漏或根本沒有收到，縣選委會緊急召集相關人補漏。（記者黃美珠攝）

2025/08/21 08:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立委第2選區罷免案暨全國公投週六就要投票，竹北市屬於竹2的選民卻有多個里發生投票通知單錯漏或沒有收到的狀況。新竹縣選委會表示，鄉親免緊張，選民如果真的還沒有收到，可先上線查詢，或逕向竹北市公所民政課申請補發；其他鄉鎮如果也有類似狀況，一樣就近跟公所民政課申請。

新竹縣這次全部的公民投票總數是48萬8509人，竹2選區罷免案的公民投票總數則是23萬8499人。縣選委會表示，所有投票通知已在投票日的前2天、昨天（20日）傍晚下班前全部送達各家戶，週六投票當天，投票權人記得帶上身分證、印章以及投票通知單到指定投票所就可投票。

不過縣府民政處、縣選委會昨天都接獲陳情，指竹北有多個屬於竹2選區的里，當地選民或收到的投票通知單有錯漏，或有人根本沒有收到，經向里長、公所反映也沒獲得立刻解決，以致引發民怨PO網抨擊，懷疑背後有政治力在操作。

縣府民政處長陳建淳說，前述狀況何以發生，他們會再深入了解，但其實前述問題是能馬上透過公所民政課辦理補發或線上查詢的，遺憾公所端應變不夠妥善，間接造成基層里鄰長的壓力。他們獲悉後立刻找里長、市公所開會釐清，針對公所前端何以沒有依規辦理補發或幫選民查詢，他們事後會再釐清究責。

縣選委會表示，如果還有竹北市民沒收到投票通知單，可用0989-592923跟竹北市公所民政課長，或以市話03-5515919轉416跟范姓承辦人聯絡查詢。

