超夯小物「白蘿蔔」供不應求！罷團「拔羅波」組隊趕工

新北市新店區公民罷團「拔羅波」的可愛編織小物「白蘿蔔」夯到不行。（記者翁聿煌攝）

2025/08/21 08:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區公民團體「拔羅波」為罷免選區國民黨立委羅明才卯足全力，志工們在新店各街口早晚宣講爭取支持，許多民眾注意到志工身上戴著或是皮包上別著可愛編織小物「白蘿蔔」，外頭買都買不到，發言人琪琪說，可愛樸實的「白蘿蔔」象徵罷團簡單正直的理念，追求「罷免羅明才、迎接新人才」的期待。

琪琪說，罷團在罷免第一階段爭取民眾連署支持時，就有志工運用其編織手藝，織出一隻大的「白蘿蔔」，為志工們打氣加油，也意味著為罷免運動祈福成功，隨著罷免活動獲得愈來愈多的支持，志工們開始編織小型「白蘿蔔」，成為爭取民眾支持的小禮物，同時標誌著「拔羅波」一步一步邁進新階段。

她指出，到後來「白蘿蔔」愈來愈受到大家的歡迎，開始供不應求，罷團還特別組成一個編織小隊，產製人見人愛的「白蘿蔔」小物，簡簡單單的可愛小物，連結罷團志工與支持民眾的情感，要一起面對推動罷免的困難，追求守護台灣民主自由的理想實現，盼第11選區的選民一起戴上「白蘿蔔」堅持推動罷免的信念，迎接823帶來的新改變。

