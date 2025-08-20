為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    館長抱怨無法開中國抖音、B站帳號 她虧少這1物：出事才能去抓你

    館長向觀眾訴苦自己沒法在中國開抖音、B站帳號。（資料照）

    館長向觀眾訴苦自己沒法在中國開抖音、B站帳號。（資料照）

    2025/08/20 23:36

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢二度訪問中國，在澳門直播時自曝，想在中國開設抖音、B站（Bilibili）帳號卻開不了，2次到中國已經賠了數百萬，但被鄉民狠酸「面試」失敗。財經網紅胡采蘋20日晚間發文調侃，館長開不了抖音、B站帳號的原因就是因為少了「中國居民身份證」，這樣出事、說錯話才能去逮人，笑翻大批網友。

    19日是館長離開深圳到澳門的第一天，他直播中突然訴苦說，他看到中國的抖音和B站上面滿滿都是他的影片，流量上億卻無法開設專屬於自己的帳號，別人以為他到中國撈很多錢，但他其實根本沒賺到，想在抖音、B站開帳號也沒辦法，所以完全沒辦法做生意，讓他蠻難過的。他還說，有特別去詢問當地政府，收到的回覆說他是「特殊份子」。

    對此，胡采蘋20日晚間在臉書發文說，「館長開不了抖音和B站的帳號，找不到人幫他背書，也被拒絕加入九三大閱兵觀眾席，他說自己是堂堂正正的中國人為何都不行，是因為有刺青愛講髒話嗎，真是太難過了。其實這真的不是有刺青跟講髒話的原因，而是中共有言論管制啊，開社群帳號要用中國居民身份證才能申請，這樣出了事才能去你家逮你啊，沒有中國居民身份證的話，你就要跟人合資公司，用對方做法人代表，用公司登記或對方的身份證才能申請。」

    她接著說：「找人背書也不行，這就是人頭戶，是違反規定的。然而館長講話這麼沒節制，應該真的沒人敢合開公司，用自己的身份證幫館長擔保，到時候出了什麼事情可怎麼辦喔。2019年就出過一件大事，有人把習近平女兒的個資貼在網上，結果全中國大搜捕，抓了24個人，其中有一個20歲少年被判刑14年，照片並不是他貼的，但他是網站的管理員，這樣就14年。所以您說說誰敢幫您擔保呢？」

    「另外，九三大閱兵現在北京城都戒嚴了，現在才想參加根本來不及，誰知道你會不會鬧事。我以前住北京就遇過2015年九三大閱兵，當時我已經北京杭州兩邊飛了，交通管制到想死，那年朴槿惠和普丁丁也參加了，朴槿惠後來被抓入獄，普丁打烏克蘭打不下來簡直國際大笑話，這典禮滿帶賽的，可能不要去比較好。」

