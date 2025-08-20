批核三公投霸凌恆春人「投心酸的」 鍾佳濱點名在地藍委竟缺席考察

立法院教育及文化委員會今天到核三廠考察，屏東在地立委鍾佳濱（左）、徐富癸（左二）也到場，盡地主之誼。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕立法院教育及文化委員會今天到核三廠考察再運轉，屏東在地立法委員鍾佳濱說，雖然他是會外委員，但此事悠關屏東，他提早到場以示同事情誼，但他也直指，同樣屏東出身的立委蘇清泉卻缺席，試問參選過屏東縣縣長的蘇委員，難道不用對核安議題、核三存廢、恆春的發展有所表態嗎？

鍾佳濱說，這次教文委員會的考察似乎有不切實際的期待，包括有委員提及地震帶的斷層不影響核安等匪夷索思的看法，但最重要的是，這趟考察應以除役確保安全為目的，傾聽屏東、恆春在地的聲音，藍委卻未選擇到大門與抗議民眾交換意見。鍾佳濱的幕僚說，從頭到尾就只在廠區內參訪、座談，連媒體都未開放，對比白委劉書彬行程前受訪所謂的「公開透明」，無異就是自打臉。

「令人髮指！」鍾佳濱說，1976年國家選址建設核三廠時，並未經過恆春在地人的同意，如今已停機要除役，卻又用公投的方式，讓全國人民決定恆春人的未來，加上公投主文所提「經主管機關同意」，其主管機關就是核安會、經營機關就是台電，據核安法，只要經營機關與主管機關確認安全無虞即可進行延役或重啟，那何有耗費大量公帑進行公投的必要，除了霸凌恆春人，更是場心酸的公投！

核三廠營運40年，長期下來雖然影響地方產業發展，但是另方面也提供勞務職缺，而除役階段需花25年，鍾佳濱反映地方心聲，關心台電未來的勞務採購狀況以及勞動力的需求。他呼籲，中央政府應著手規劃核三除役後的配套方案，讓過去依靠核三廠的勞動力能持續被照顧，同時協助地方產業轉型，以整個恆春半島的經濟發展來擘劃，包括觀光、旅遊，甚至外來的投資。

民眾黨立委劉書彬受訪說，教文委員會安排這個行程，就是希望在公投前了解除役進度，比如像是反應爐等等的狀況都需要了解，還有核工人才部分，也會要求核安會所有的資訊都要公開透明，核管法通過後，在主管機關、營運機都同意狀況下，是否有後續可能性，這點是保持open，在立法院、核安會會為核安把關。

劉書彬說，核安非常重要，有些學者說恆春有斷層，這是否經得過國際間或核安會同意、認證，也是考察重點，不是幾個學者說了就是真的，我們在這邊考察結果也會跟大家報告，我們會為核安把關、公告給各位。

