愛屏東顧鄉土 6000人齊聚體育館反對核三重啟

愛屏東顧鄉土之夜，屏東6000人齊聚反對核三重啟。（記者葉永騫攝）

2025/08/20 21:57

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東反核三重啟公投晚會今（20日）晚在屏東體育館舉行，吸引近6000人熱情參與，高喊核三重啟不同意。縣長周春米表示，核三重啟牽涉屏東人的生命、財產，地方的農漁產業、觀光，如果發生事故，農漁產品能賣出去嗎？有人還會來屏東玩嗎？所以要共同打拚，不能把核廢料留給我們下一代，8月23日核三重啟公投蓋不同意。

這場活動，周春米、立委徐富癸、伍麗華、鍾佳濱，以及恆春在地代表屏南社大校長江國樑、青年代表林亮吟、媽媽代表彭巧如以及長期反核的地球公民基金會董事長李根政等人到場，表達「核三重啟公投，屏東人不同意」的堅定立場，吸引了近6000人參加；屏東在地青農組成的搖滾雞樂團也到場唱出反核心聲，一起守護屏東、守護台灣。

周春米說，台灣好不容易走到非核家園，但是民眾黨及國民黨改核安法，針對核三重啟讓全國來公投決定要不要運轉，這是欺負屏東人，因為這是牽涉屏東人及下一代的生命財產安全，讓屏東人無法接受。

鍾佳濱表示，為何核一、核二廠不重啟，就要重啟核三，欺負屏東人嗎？所以屏東人一定要站出來蓋不同意，屏東人不能漏氣。徐富癸則強調，核三就在斷層帶，重啟核三廠不安全，絕不同意重啟核三。

伍麗華指出，蘭嶼的核廢料，到現在都沒有處理，現在透過公民投票來強迫核三廠重啟，欺負原住民及屏東人，歷史上發生核災有車諾比、福島，核能不安全，政治的騙術千萬不要聽，屏東人不同意重啟核三。

屏東縣長周春米（中）表示，不能把核廢料留給下一代，8月23日核三重啟公投蓋不同意。（記者葉永騫攝）

民眾表達「核三重啟公投，屏東人不同意」的堅定立場。（記者葉永騫攝）

