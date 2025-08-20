柯文哲收鉅款未申報反怪檢以侵佔起訴 陳時奮：人家在幫你減輕刑責...

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/08/20 23:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾涉職棒簽賭案的博弈大亨陳盈助拿300萬給前台北市長柯文哲，其左右手邱清章證稱親送現金到柯的辦公室，事後柯的小編竟發文辯稱該筆款項是「捐給柯文哲本人」自由運用，檢方硬要安一個侵佔來入人於罪，讓外界看傻眼。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）直言，檢察官用侵佔罪名起訴柯文哲，其實是在幫他減輕刑責，不然應該是要用刑責更重的貪汙罪名起訴！

邱清章19日出庭作證，陳盈助確實有以個人名義捐款300萬元給柯文哲，錢是放在袋子內，由他直接帶到台北市長室親自交給柯文哲。事後柯文哲的臉書小編PO文宣稱，柯文哲本人並不知道錢的來源是陳盈助，邱清章說那筆錢是捐給柯文哲個人去自由運用，就跟就跟基隆市長謝國樑母親捐的錢一樣，邱清章也說不用開收據或發票。柯的辯詞讓大批鄉民直呼傻眼，痛批自證犯罪還不覺自己有錯。

陳時奮20日在臉書發文，「這幾天，柯文哲的臉書頻繁發文，不知道他是怎麼做到的，據我所知（非親身經驗），土城看守所不允許囚犯使用手機。柯文哲在台北市長任內收受多筆鉅額現金，但都沒有登錄在政治獻金專戶，而且去向不明，遭檢察官以侵佔罪名起訴。柯文哲的臉書竟有一篇辯解文，宣稱這些鉅款都是捐給柯文哲本人，但檢察官硬扣侵佔，入人於罪……」

「柯文哲真的不知好歹。檢察官用侵佔罪名起訴，其實是在幫他減輕刑責。如果錢是捐給柯文哲本人，檢察官應該用貪污罪名起訴，刑責更重。為了躲避貪污的對價關係，柯文哲的臉書發文有多道防火牆：錢來自陳盈助、送錢的是邱清章、收錢的是周芳如、柯文哲沒有碰到錢也未過問錢的用途。柯文哲把大家當傻瓜！我的薪水直接撥入帳戶，我沒有碰到，也未過問我家老闆如何使用。難道我可以宣稱沒收到學校的薪水嗎？」

最後陳時奮批評柯文哲實在狡猾，「不管檢察官用什麼罪名起訴，柯文哲都有話說。假如當初的起訴罪名是貪污，柯文哲也會狡辯他收的是政治獻金，頂多犯了侵佔罪，沒有貪污。這正是柯文哲的狡猾之處，我們看多了！」

