超徵75億被敲碗普發現金 中市稱歷年短絀挨批「雞同鴨講」

2025/08/20 21:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市去年稅收超徵75億，有台中市議員提案及民眾敲碗普發現金，財政局急澄清，台中市歷年累計短絀仍達211億元。市議員陳雅惠怒批，去年稅收超徵75億餘、達8.71%是事實，市府卻「雞同鴨講」，拿「歷年累計短絀」來混淆視聽，企圖模糊焦點，更規避「還稅於民」的公共討論並卸責；財政局長游麗玲則強調，稅課收入僅是市府8大收入之一，其餘收入有短差，去年整體實際賸餘42億元，但縣市合併以來累計短絀是事實，市府未來包括捷運建設多，須「把每一分錢花在刀口上」。

陳雅惠指出，台中市去年度總決算稅課收入原編列預算數為870億737萬9000元，最終決算數達945億8679萬4530元，確實超徵75億7941萬5530元，增幅高達8.71%；這是審計單位揭示的事實，沒有任何模糊空間，財政局卻以「歷年累計短絀211億元」回應「單一年度稅課超收75億元」的質疑，根本是雞同鴨講。

陳雅惠說，「歷年累計短絀」是長期財政收支缺口的整體數字，與113年度單年度稅課超收的性質完全不同，稅課收入單年度超收，依法完全可以成為市府財源調度、挹注公共建設，甚至研議「回饋市民」的依據；去年除稅課收入超徵75億外，罰款收入更大幅超收15億餘元，連規費收入也比預算多出近8億元，市府刻意以「累計短絀」迴避，既規避了「還稅於民」的公共討論，也轉移焦點、更形同卸責。

陳雅惠促市府別再玩數字遊戲，針對超收75億的事實，清楚提出錢要怎麼用，評估減稅、補助或其他方式回饋市民，讓市民有感。

游麗玲則表示，稅課收入僅是台中8大收入項目之一，雖有賸餘，但在平均地權基金收入卻短差104億，不能僅就單一收入賸餘來考量；去年決算整體加減後賸餘42億，但市長盧秀燕上任2019年到去年，各年度有賸餘也有短差，6年來整體仍有9億短絀，台中市自縣市合併以來累計短絀確實211億，缺口未補，台中市還有舉債800餘億，未來各式建設如捷運預算均是數百億起計，市府須嚴守財政紀律，「把每一分錢花在刀口上」。

