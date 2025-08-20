盧秀燕又請假輔選反罷 綠營批忘記本職：快回應市民普發現金期待

盧秀燕21日再度請假輔選反罷惹議。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕823大罷免投票倒數計時，上次726罷免，台中市長盧秀燕特地請假3天輔選反罷免，盧秀燕今晚確定，明天（21日）請假一天在台中及南投輔選。民進黨台中市議會黨團總召王立任痛批，台中市民關切台中超徵稅收，喊話普發現金，盧秀燕置之不理，口口聲聲說不談政治，行事卻全是政治操作，呼籲她專注市長職務，專心市政，回應民眾普發現金需求。

首波大罷免，盧秀燕3名子弟兵廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋遭提罷免，她選前還特地請假3天陪他們車掃。8月23日罷免投票，台中市有包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔、中八區江啟臣等3個罷免案，盧秀燕今天上午被媒體問到何時請假？她只說，上班時間不談政治與選舉，晚間確定明天請假1天輔選反罷，上午先陪顏寬恒車隊掃街，接著趕赴南投陪立委馬文君車掃，下午再回台中陪江啟臣、楊瓊瓔車掃。

王立任批評，盧秀燕老是忘記她的本職是市長，近來民眾一再喊話希望她能把超徵稅收拿來普發現金，但她對民眾呼聲置之不理，口說不談政治，做的全是政治操作與算計，台中輔選還不夠，還跑到南投輔選，根本是為她自己的下一步預做準備，呼籲盧秀燕做好市長本務，趕快回應市民普發現金的期待。

