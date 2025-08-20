為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕又請假輔選反罷 綠營批忘記本職：快回應市民普發現金期待

    盧秀燕21日再度請假輔選反罷惹議。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕21日再度請假輔選反罷惹議。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/20 21:24

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕823大罷免投票倒數計時，上次726罷免，台中市長盧秀燕特地請假3天輔選反罷免，盧秀燕今晚確定，明天（21日）請假一天在台中及南投輔選。民進黨台中市議會黨團總召王立任痛批，台中市民關切台中超徵稅收，喊話普發現金，盧秀燕置之不理，口口聲聲說不談政治，行事卻全是政治操作，呼籲她專注市長職務，專心市政，回應民眾普發現金需求。

    首波大罷免，盧秀燕3名子弟兵廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋遭提罷免，她選前還特地請假3天陪他們車掃。8月23日罷免投票，台中市有包括中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔、中八區江啟臣等3個罷免案，盧秀燕今天上午被媒體問到何時請假？她只說，上班時間不談政治與選舉，晚間確定明天請假1天輔選反罷，上午先陪顏寬恒車隊掃街，接著趕赴南投陪立委馬文君車掃，下午再回台中陪江啟臣、楊瓊瓔車掃。

    王立任批評，盧秀燕老是忘記她的本職是市長，近來民眾一再喊話希望她能把超徵稅收拿來普發現金，但她對民眾呼聲置之不理，口說不談政治，做的全是政治操作與算計，台中輔選還不夠，還跑到南投輔選，根本是為她自己的下一步預做準備，呼籲盧秀燕做好市長本務，趕快回應市民普發現金的期待。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播