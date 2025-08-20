傳放棄800萬年薪接民進黨秘書長 徐國勇：當律師薪水更高

將接任民進黨秘書長的徐國勇透露，他當律師的薪水更高，但錢不是重點，要考慮對工作的熱忱與興趣。 （記者王藝菘攝）

2025/08/20 20:57

〔記者陳政宇／台北報導〕傳出前內政部長徐國勇放棄主持節目800萬元年薪，接任民進黨秘書長，預計25日上任。對此，徐今（20日）透露，他當律師的薪水更高，但錢不是重點，要考慮對工作的熱忱與興趣。

針對800萬年薪的傳聞，徐國勇今受訪表示，他當律師薪水更高，媒體主持工作也是他非常有興趣且熱愛，至於薪水多少，大家都是媒體工作者都知道，不用特別說；但這些都與部長薪水差好幾倍，而部長薪水也比民進黨秘書長好。

不過，徐國勇強調，錢不是重點，如果一個工作什麼都考慮錢，不是快樂的工作，應該要考慮到熱忱與興趣，那麼工作起來就會非常愉快。

徐國勇認為，秘書長工作會比主持工作更辛苦，他當行政院發言人時，每天都第一個開門，這就是他工作的習慣，錢不是問題，興趣與成就比較重要。

至於未來是否還會透過YouTube直播？徐國勇回應「不排除」，因為這是執政黨、執政部門很重要的讓民眾瞭解施政方向、政策目標管道，當然要繼續讓人民瞭解各種政策立場；何況，他對主持工作駕輕就熟，考慮固定向群眾做報告。

