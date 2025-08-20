為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傳放棄800萬年薪接民進黨秘書長 徐國勇：當律師薪水更高

    將接任民進黨秘書長的徐國勇透露，他當律師的薪水更高，但錢不是重點，要考慮對工作的熱忱與興趣。 （記者王藝菘攝）

    將接任民進黨秘書長的徐國勇透露，他當律師的薪水更高，但錢不是重點，要考慮對工作的熱忱與興趣。 （記者王藝菘攝）

    2025/08/20 20:57

    〔記者陳政宇／台北報導〕傳出前內政部長徐國勇放棄主持節目800萬元年薪，接任民進黨秘書長，預計25日上任。對此，徐今（20日）透露，他當律師的薪水更高，但錢不是重點，要考慮對工作的熱忱與興趣。

    針對800萬年薪的傳聞，徐國勇今受訪表示，他當律師薪水更高，媒體主持工作也是他非常有興趣且熱愛，至於薪水多少，大家都是媒體工作者都知道，不用特別說；但這些都與部長薪水差好幾倍，而部長薪水也比民進黨秘書長好。

    不過，徐國勇強調，錢不是重點，如果一個工作什麼都考慮錢，不是快樂的工作，應該要考慮到熱忱與興趣，那麼工作起來就會非常愉快。

    徐國勇認為，秘書長工作會比主持工作更辛苦，他當行政院發言人時，每天都第一個開門，這就是他工作的習慣，錢不是問題，興趣與成就比較重要。

    至於未來是否還會透過YouTube直播？徐國勇回應「不排除」，因為這是執政黨、執政部門很重要的讓民眾瞭解施政方向、政策目標管道，當然要繼續讓人民瞭解各種政策立場；何況，他對主持工作駕輕就熟，考慮固定向群眾做報告。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播