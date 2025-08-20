澄清新北沒有通過普發4.6萬 議會國民黨團：只是交市府研議而非拍板

新北市議會今（20）日臨時會首日，市議會民進黨團提案要求新北市府還稅於民。（記者黃子暘攝）

2025/08/20 19:35

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會今（20）日臨時會首日，市議會民進黨團提案要求新北市府還稅於民，普發現金4.6萬元，並且成立振興新北產業復甦普發現金小組，市議會國民黨團極力反對，一番爭執後協商，議長蔣根煌裁定送市府「研議辦理」，會後民進黨市議員部分發文稱「通過普發現金」，引發國民黨團不滿；國民黨團強調，對於議員主張，議會基於尊重民意，都會交市府研議，不是決議，僅是送市府研議財政可行性，並非已經拍板定案。

國民黨團表示，普發現金要回歸市府專業評估，而非誇大渲染就可照辦，過去普發都是中央統籌推動，新北市目前累計虧損887億元，長期債務高達940億元，依法必須優先還債，若硬要靠「賤賣祖產」或舉債來滿足民進黨政治口號，最後受害的將是市民福祉。

國民黨團指出，民進黨團提案只是交市府研議，實務，議員的主張基於尊重民意，議會會交市府研議，不是決議。

國民黨團說，國際關稅衝擊問題最迫切，地方企業與民眾都需要中央趕快公布配套措施，但中央遲無交代，行政院所謂的「普發1萬」也還卡在立法院協商，請民進黨勿再用誇大說法誤導輿論。

民進黨團後續也補充，黨團新聞稿所說「一致通過普發」是指「黨團同仁」而非指黨團以外的議員。

國民黨市議員陳偉杰則點名，希望有意參選新北市長的綠委蘇巧慧回應是否支持普發，「如果支持，請公開宣布列為競選政見，不敢就直接退選；如果不支持，請站出來譴責民進黨議會黨團」，勇敢做對的事。

