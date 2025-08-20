罷團哏圖「好立委投同意」 國民黨團批詐騙：24小時內不更正就提告

國民黨團舉行「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，指控網路出現罷團丟出詐騙式哏圖，已涉嫌違反選罷法，嚴正要求罷團24小時內更正，否則將提告。（記者劉信德攝）

2025/08/20 19:12

〔記者劉宛琳／台北報導〕距離823罷免投票只剩3天，立法院國民黨團今舉行「罷團搶當詐團！絕不姑息！」記者會，指控網路出現罷團丟出詐騙式哏圖、呼籲對國民黨立委投下「同意好立委」票，已涉嫌違反選罷法相關規定，嚴正要求罷團24小時內更正，否則將提告。

國民黨團書記長王鴻薇表示，有些罷團已經涉嫌違法製作詐騙哏圖，以詐騙文宣，誤導民眾投下同意罷免票。國民黨團近期接獲檢舉，在中部地區有幾位遭罷免的藍委，皆遭到罷團用詐騙哏圖攻擊。以顏寬恒為例，哏圖文宣稱「顏寬恒為地方盡心盡力，823挺寬恒、反惡罷、好立委『投同意』。」

王鴻薇指出，這樣的文宣出自罷免方，弔詭的部分在於文宣是用「同意」而非用「同意罷免」，這就是涉嫌以詐欺、詐騙的方式，讓民眾產生混淆、做出錯誤的判斷，投下同意罷免票；類似的情形也出現遭罷免的黨籍立委楊瓊瓔、江啟臣、馬文君、游顥、林思銘及羅明才，甚至有罷免方宣稱混入藍營群組，呼籲大家廣傳分享。

國民黨團首席副書記長羅智強說，罷免搞詐騙、罷團變詐團，這根本就是複製民進黨政府詐團式的手法。顯然25:0沒有敲醒這些罷團，繼續用降智圖卡；國民黨團一定會保護黨籍同志，呼籲罷團知所節制切勿自誤，不要學民進黨那套詐騙治國的手法。

國民黨團副書記長陳玉珍表示，罷團方製作的詐騙哏圖，故意與核三延役公投魚目混珠，已經觸犯選罷法104條第一項：「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。」

陳玉珍說，另外根據「選罷法」第107條：「選舉、罷免之進行，有下列情事之一者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處五年以下有期徒刑」，所謂的「助勢」，也包括在網路上按「讚」或留言附和。在「民法」第184條：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」

