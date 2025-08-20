核三重啟公投在即 貯存核廢料蘭嶼卻異常平靜

公投票運抵台東縣政府，由警方監控，縣選委會人員進出都要需搜身、錄影。（記者劉人瑋攝）

2025/08/20 19:12

〔記者劉人瑋／台東報導〕核三廠重啟公投即將於23日投天，台東縣18萬多張選票已送達縣府，離島選票今早也由交通船送抵。不過，歷年對遷離核廢料態度強烈的蘭嶼卻看來少有意見，主張重啟的藍營在地方也無大動作，甚至有不少蘭嶼人說，「懷疑現在大喊『核廢料遷出蘭嶼』有多少人理我」？

經中選會彙整，今年全國性公民投票投票權人人數為2000萬2091人，台東縣選委會說，根據公投法第29條，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上者（500萬523票），即為通過。公投票在台東縣投票權人數為18萬1146人，各公所預計明天（21日）早上領選票。

台東縣選委會說，與往常選舉相比，這次投票不分族群，凡年滿18歲以上者皆有投票權，台東縣仍以台東市為最多，而蘭嶼也有4414票。以往蘭嶼人受政府當局所拐騙，以「興建罐頭工廠」名義蓋了核廢貯儲場，歷年來也強烈主張遷走核廢，但蘭嶼籍縣議員董昌華說，自己目前在北部仍持續關心，想不到去電島內親友，似乎大家沒太大反應，不僅沒有衝突，連贊同或反對聲音也沒聽到。

而就政黨而言，藍綠雙方亦無大張旗鼓，僅在北部較為激烈，而民眾黨則是仍採取掃街模式爭取認同，地方人士說，可能不似罷免案，有個明確對象，也沒有政黨大力宣揚，才未能讓民眾有任何概念、「選邊站」。

蘭嶼蕭先生則說，自己還到立委伍麗華臉書留言，「討論重啟之前，先把核廢料遷出蘭嶼！」未料近來一問族人才意識到，「搞不好現在大喊核廢料滾出去的，只剩下我一人」，重啟核三的議題在島上出奇的冷，自己態度依然未變，可能是蘭嶼都變了，料想23日投票日當天會返鄉投票者不會多，「這和我們子孫、族人密切相關，怎麼只有自己反應激烈？」

