為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    諷「游頭馬面」親中！罷團戲說南投：823罷掉游顥、馬文君守護台灣

    南投罷免立委馬文君、游顥，罷團以「游頭馬面」為主題拍攝諷刺影片，呼籲勿短視近利，葬送台灣自由民主。（「去游除垢」罷團提供）

    南投罷免立委馬文君、游顥，罷團以「游頭馬面」為主題拍攝諷刺影片，呼籲勿短視近利，葬送台灣自由民主。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/08/20 18:25

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥案即將於8月23日投票，「去游除垢」罷團今天發布「游頭馬面」宣傳片，透過農民在鄉野撿到大紅包情節，諷刺國民黨普發現金是為了救反罷免，還有象徵親中的游、馬「牛頭馬面」現身控制農民，影片呼籲民眾看清藍委政治支票，若短視近利，恐葬送台灣寶貴的自由民主，呼籲823投票罷免親中立委。

    「去游除垢」罷團說，罷免投票進入倒數，希望以輕鬆的影片傳達罷免訴求，像民眾以為普發現金是拿到紅包，但其實是在野黨的政治操作，在討好民眾希望不要罷免。

    另外也以「牛頭馬面」作為游、馬的「諧音梗」，象徵做壞事會下地獄，也寓意政治人物要對人民誠實，不能表面說一套，背後卻做另一套，若沒有對國家忠誠，甚至是出賣台灣，而人民只滿足於政治支票，一旦失去台灣最寶貴的自由民主，就再也要不回來了。

    罷團說，影片最後則是由罷游領銜人林敬桐扮演「阿桐師」降妖除魔，盼民眾看清現況，透過823投下同意罷免票，守護自由民主，還給台灣正常國會與政治清明。

    南投罷團拍攝罷免影片，透過罷游領銜人林敬桐扮演「阿桐師」降妖除魔，呼籲投下同意罷免票，下架親中立委。（「去游除垢」罷團提供）

    南投罷團拍攝罷免影片，透過罷游領銜人林敬桐扮演「阿桐師」降妖除魔，呼籲投下同意罷免票，下架親中立委。（「去游除垢」罷團提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播