諷「游頭馬面」親中！罷團戲說南投：823罷掉游顥、馬文君守護台灣

南投罷免立委馬文君、游顥，罷團以「游頭馬面」為主題拍攝諷刺影片，呼籲勿短視近利，葬送台灣自由民主。（「去游除垢」罷團提供）

2025/08/20 18:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥案即將於8月23日投票，「去游除垢」罷團今天發布「游頭馬面」宣傳片，透過農民在鄉野撿到大紅包情節，諷刺國民黨普發現金是為了救反罷免，還有象徵親中的游、馬「牛頭馬面」現身控制農民，影片呼籲民眾看清藍委政治支票，若短視近利，恐葬送台灣寶貴的自由民主，呼籲823投票罷免親中立委。

「去游除垢」罷團說，罷免投票進入倒數，希望以輕鬆的影片傳達罷免訴求，像民眾以為普發現金是拿到紅包，但其實是在野黨的政治操作，在討好民眾希望不要罷免。

另外也以「牛頭馬面」作為游、馬的「諧音梗」，象徵做壞事會下地獄，也寓意政治人物要對人民誠實，不能表面說一套，背後卻做另一套，若沒有對國家忠誠，甚至是出賣台灣，而人民只滿足於政治支票，一旦失去台灣最寶貴的自由民主，就再也要不回來了。

罷團說，影片最後則是由罷游領銜人林敬桐扮演「阿桐師」降妖除魔，盼民眾看清現況，透過823投下同意罷免票，守護自由民主，還給台灣正常國會與政治清明。

南投罷團拍攝罷免影片，透過罷游領銜人林敬桐扮演「阿桐師」降妖除魔，呼籲投下同意罷免票，下架親中立委。（「去游除垢」罷團提供）

