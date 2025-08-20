館長中國行踢鐵板！ 格鬥死對頭嗆：台灣不可能讓你再撈錢了

「館長」陳之漢想在中國開設抖音、B站帳號全被拒絕，將回台繼續經營YouTube。對此，死對頭「金鋼刀」張景雄狠酸，直言「台灣是不可能讓你再撈錢了，只能舔共直走到底」。（資料照、擷取自臉書；本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近來頻頻前往中國，直播中不斷誇讚當地建設、技術，甚至在言談間貶低台灣，引發爭議。不過，他昨（19）日在澳門行首日直播中自曝，想在中國開設抖音、B站帳號全被拒絕，只能回台繼續經營YouTube。對此，昔日死對頭「金鋼刀」張景雄狠酸，直言「台灣是不可能讓你再撈錢了，只能舔共直走到底」。

館長在YouTube直播中表示，自己雖然在中國流量驚人，卻完全無法透過抖音、B站做生意，因為官方認定他是「特殊份子」，必須有人背書才行，「生意不能做、網站帳號也開不了，說不難過是假的」。他更坦言，上回上海行加上此次深圳、澳門行，已讓他虧掉400萬元。

館長說，雖有中國朋友誤以為他流量帶來大筆收入，但實際上一毛錢都沒賺到，讓他感嘆只能回台繼續經營YouTube、臉書和IG。

面對館長在中國「踢到鐵板」，死對頭金鋼刀今（20）日在臉書發文冷嘲熱諷，直言陳之漢「舔共舔成這樣，在別人國家踐踏台灣，還不能開抖音？」並認為只要「舔得更荒唐、更誇張」，就有機會打開中國市場。

他甚至舉例酸說，館長若到中國洪災災區直播，介紹那是「世界第一游泳池」，硬把災情說成人民快樂游泳，那樣才算真正「睜眼說瞎話」到極致。最後更直白喊話：「加油了陳之漢，台灣是不可能讓你再撈錢了，只能舔共直走到底。」

