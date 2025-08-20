823罷免羅明才黃金倒數72小時 陳乃瑜全力衝刺宣講掃街

民進黨議員陳乃瑜（左）冒雨與罷團成員琪琪一起車隊掃街爭取支持。（記者翁聿煌攝）

2025/08/20 19:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第11選區新店大文山823罷免藍委羅明才投票進入黃金倒數72小時，新北市議員陳乃瑜馬不停蹄最後衝刺，昨天辦理座談會，今天接連兩場車隊掃街，上午在坪林、石碇、深坑，下午冒著風雨在新店市區車掃，提醒鄉親週六務必出門投下同意罷免票，守護下一代的未來。

陳乃瑜說，坪林座談會邀請民進黨代理祕書長何博文和鄉親面對面對話，向大家說明羅明才在國會的荒腔走板表現，甚至刪除防詐騙預算，傷害的是每一位台灣人。現場鄉親也直言，羅明才擔任立委長達30年，卻始終無法解決坪林人長期以來的困境。

座談會結束後，陳乃瑜和何博文趕回新店，和信賴之友會理事長張秋海以及志工朋友，在下班尖峰時段的路口，向民眾請託，爭取每一張關鍵的罷免票。

新北市黨部主委蘇巧慧率領民進黨公職，包括台北市議員趙怡翔，新北市議員鍾宏仁以及議員陳永福服務團隊，陪同公民團體拔羅波團隊的志工一起站上宣傳車，到坪林、石碇、深坑車隊掃街，持續宣傳罷免投票訊息。

陳乃瑜下午也陪同公民團體拔羅波團隊發言人琪琪以及志工們，冒著風雨，站上宣傳車在新店市區宣講，請大家這個星期六一起出門投票，創造新店的改變。

陳乃瑜表示，不論是座談會、路口宣講，還是車隊掃街，從早拚到晚，就是不放棄任何一位民眾站出來的機會，她強調，羅家在新店大文山盤據兩代，30年來，新店作為文教區，但卻連一個藝文展演中心都沒有，安坑人口日益成長，卻等不到一個運動中心，深坑人連緊急醫療都要跨區到台北市就醫，呼籲大家一定要站出來投票，用手中一票守護下一代的未來。#

民進黨議員陳乃瑜（左）傍晚與代理秘書長何博文在路口爭取支持。（記者翁聿煌攝）

